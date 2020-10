Caldas destaca los buenos resultados en los análisis de la depuradora

0

Cristina Barral

Caldas / La Voz 06/10/2020

El alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), mantuvo este martes una reunión con el profesor Fernando Cobo para valorar las analíticas del agua efectuadas hasta el momento por parte de la Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con, dependiente de la USC. Se realizan en el marco del convenio firmado el pasado verano entre el Concello y la Universidade de Santiago para investigar la incidencia de cianobacterias en el embalse de A Baxe y su posible afectación a la potabilización del agua en la depuradora de Caldas. Según afirmó el Ayuntamiento, los análisis de las muestras tomadas semanalmente entre el 14 de julio y el 22 de septiembre «non identificaron ningún taxón de células de cianobacterias, tanto nas análises microscópicas como nas de cianotoxinas». El gobierno local dijo que Fernando Cobo manifestó su voluntad de mantener el contacto con el Concello y de continuar colaborando en cuestiones como la eliminación de especies invasoras de los cauces fluviales.

El regidor realizó este martes una visita a la ETAP y recordó que los datos de la USC «coinciden cos bos resultados arroxados tamén polas analíticas semanais realizadas polo laboratorio autorizado de Espina&Delfín por encargo do Concello, tanto á entrada como á saída da ETAP, así como coas mostras que realiza regularmente a Consellería de Sanidade». Para el gobierno local es un «aval incontestable sobre a calidade da auga que chega aos fogares de Caldas e pon fin a todas as dúbidas e comentarios vertidos torticeiramente sobre esta cuestión». Y añadió: «Poñer en dúbida analíticas de laboratorios independentes e acreditados realizadas mediante procedementos profesionais e regulados é algo totalmente absurdo e queda demostrado que o goberno municipal tiña razón cando defendía este ano e os anteriores que a auga de abastecemento de Caldas non estaba afectada pola microcistina ou por cianobacterias». El Concello renovó los filtros de carbón activo de la estación el pasado año con una inversión de 18.000 euros. Juan Manuel Rey participa esta tarde en Vilagarcía de Arousa, junto con el alcalde de este municipio, Alberto Varela, en una reunión con el rector de la USC, Antonio López Díaz, para tratar la continuidad de las analíticas del agua y de los procedimientos de colaboración acordados con la Universidade, así como para abordar otras vías de colaboración de cara al futuro.