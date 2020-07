Caldas rinde homenaje a las 26 costureras que hicieron mascarillas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Caldas / La Voz 23/07/2020 16:07 h

El Concello de Caldas de Reis rindió este jueves homenaje a las costureras voluntarias que colaboraron durante la crisis sanitaria del covid-19 en la confección de mascarillas de protección individual para hacer frente a la pandemia. El acto de reconocimiento tuvo lugar en el restaurante Lotus y consistió en una comida con miembros de la corporación y personal municipal.

El alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), entregó un regalo institucional en agradecimiento al grupo, formado por 26 voluntarias que durante varias semanas del período de confinamiento trabajaron en la confección de los elementos de protección.

El regidor agradeció en nombre del pueblo de Caldas «o esforzo, a dedicación e a voluntariedade mostrada polas costureiras que, durante moitas xornadas, traballaron de xeito desinteresado para protexer á veciñanza nun momento no que as máscaras non eran accesibles para toda a poboación pola súa escaseza». Para Juan Manuel Rey, esa muestra de solidaridad es un ejemplo claro de un municipio que se une ante la adversidad y que sale adelante de manera colectiva por sus medios en los momentos más difíciles.

El alcalde también agradeció las donaciones de material de protección que recibió el Concello por parte de empresas y particulares durante el estado de alarma. Entre ese material había guantes, máscaras faciales, gel desinfectante y material para la confección de mascarillas.