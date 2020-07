El claustro del instituto de Caldas: «Hai un curso que organizar. Necesitamos certezas»

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Caldas / La Voz 02/07/2020 18:57 h

El claustro de profesores del IES Aquis Celenis de Caldas de Reis hizo público este jueves un escrito en el que expresa su malestar y su preocupación ante el próximo curso escolar. Los docentes afirman que durante los meses de estado de alarma y confinamiento no solo tuvieron que impartir clase de sus materias, sino que la docencia a distancia transcurrió paralelamente a la formación autodidacta y a la formación cooperativa en la docencia virtual. Los equipos directivos y el profesorado, recalcan, afrontaron «unha presión engadida e innecesaria», ya que hubo que acondicionar espacios en un tiempo récord, comprar material sin ninguna recomendación por parte de la consellería, asumir la responsabilidad de abrir los centros, elaborar horarios y comprar material adicional y adaptar los equipos existentes.

Los profesores del instituto de Caldas hacen hincapié en que las condiciones de seguridad deben ser máximas y la inversión en educación más necesaria que nunca. «Necesitamos saber con urxencia como imos organizar nun mes todo o que se recolle no acordo entre as comunidades autónomas e o Ministerio de Educación», reclaman. Aluden a la adaptación de las programaciones didácticas, planes de seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades, fomento del trabajo colaborativo, protocolos de actuación higiénico sanitarios, atención al personal incluido en grupos de riesgo, información y formación para el profesorado, plan de organización del centro, elaboración de planes de contingencia y comunicación a las familias, servicios de comedor y transporte, reducción de la brecha tecnológica, refuerzo de la competencia digital o programas de cooperación.

Los docentes sostienen que es imposible sacar adelante todo ese plan de trabajo sin un presupuesto justo y sin el establecimiento de una ratio adecuada y acorde con la emergencia sanitaria, que garantice la seguridad de la comunidad educativa. «A situación é moi seria, xa que falamos de saúde e non se deben escatimar recursos á hora de afrontar unha volta masiva ás aulas», subrayan. Aseguran que esa planificación no se puede llevar a cabo mientras no se conozca la postura de la Administración respecto a las ratios y a la contratación de más profesorado para afrontar el próximo curso con las garantías necesarias. «Hai un curso que organizar para o que necesitamos certezas e non ideas xenéricas e totalmente interpretables», remachan.

Desde el claustro del IES Aquis Celenis se reclama conocer los criterios para la conformación de grupos, los protocolos de seguridad y asesoramiento para su puesta en marcha, el incremento del cupo que necesariamente se tiene que dar, y el incremento de presupuesto. También solicitan flexibilizar los criterios relacionados con las medidas de atención a la diversidad (tales como PMAR, agrupamientos o FP Básica), un plan de formación del profesorado ante una hipotética vuelta a la enseñanza a distancia, mejora de las infraestructuras de conectividad y dotación de medios para alumnado y profesorado. «Debemos ser os únicos traballadores que temos que poñer os nosos medios para o traballo: teléfono, conectividade, ordenador, etécera», concluyen. Los profesores de Caldas secundan el hashtag #seguridadeigualdadeprioridade, junto a una imagen reivindicativa del mismo hashtag, que muchos están empleando como foto de perfil en sus redes sociales: una torre de educación derrumbándose.