Cinco concellos de Pontevedra no abrirán este verano piscinas ni parques infantiles

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 17/06/2020 09:57 h

La decisión se adoptó de forma conjunta y se ha hecho pública este miércoles. Cinco concellos de la provincia de Pontevedra, Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Moraña y Barro, no abrirán este verano las piscinas municipales y los parques infantiles para garantizar la seguridad frente al covid-19. Se trata de dos ayuntamientos gobernados por el PSOE (Cuntis y Caldas), dos por el PP (Portas y Moraña) y uno por el BNG (Barro). Los gobiernos locales aluden a que se trata de una medida extraordinaria que adoptan al no poder cumplir los protocolos establecidos por las autoridades para la apertura de este tipo de instalaciones y que se toma teniendo «como máxima prioridade a sáude da cidadanía e tras analizar minuciosamente as condicións».

Los concellos sostienen que los protocolos son «de moi difícil cumprimento» debido a que no cuentan con los medios necesarios para garantizar al 100 % todas las condiciones exigidas. En el caso de las piscinas, aluden a labores continuas de limpieza y desinfección, distancia interpersonal de dos metros, limitaciones de aforo a un tercio o tiempo de permanencia limitado. Respecto a los parques infantiles, citan la obligación de limpieza y desinfección diaria o limitación de aforo de modo que cada niño tenga habilitados cuatro metros cuadrados. «Estes Concellos débense aos seus veciños polo que, ao non poder garantir o cumprimento total da normativa, a súa seguridade prevaleceu por riba de calquera outra motivación á hora de acordar esta medida», subrayan en un comunicado.

Los alcaldes añaden que también se consideró que la aplicación rigurosa de las normas impediría a los usuarios disfrutar de la tranquilidad y la diversión que se busca en piscinas y parques infantiles. Los regidores Manuel Campos, Juan Manuel Rey, Ricardo Martínez, Luisa Piñeiro y Xosé Manuel Fernández Abraldes piden disculpas por la decisión de mantener cerradas piscinas y parques y hacen hincapié en que aprovecharán este tiempo para realizar las mejoras necesarias para que, cuando la situación lo permita, se vuelvan a abrir esos recintos con todas las garantías.