Caldas lanza «Levámoscho a casa»

La Voz de Galicia

Caldas / La Voz 22/05/2020 15:58 h

Coa intención de fomentar as ventas e o consumo nos establecementos do municipio, o Concello de Caldas de Reis e a Asociación Caldas Centro Comercial Aberto (CCA) poñen en marcha unha campaña de entrega gratuíta a domicilio das compras efectuadas no noso comercio.

Según se informou este venres, a campaña está dirixida a todo tipo de establecementos, xa sexan de moda, calzado, alimentación, fogar, servizos, etc. A clientela só ten que efectuar a compra na súa tenda a través dos medios telemáticos que manteña habilitados cada unha (páxina web, redes sociais, atención telefónica...) e unha empresa de transportes contratada polo Concello encargarase de realizar o seu reparto a domicilio sen custo para o negocio nin para o cliente. A recollida dos produtos e o reparto terán lugar polas tardes co propósito de ter máis envíos acumulados e que as entregas sexan o máis eficientes posible.

As condicións son as seguintes: a empresa en ningún caso cobrará aos clientes; os envíos realizaranse a un máximo de 10 quilómetros á redonda do casco urbano; as tendas solicitarán a recollida de paquetes por WhatsApp no número 600 29 50 07; o Concello asumirá os custes do servizo ata o 30 de xuño de 2020, a partir deste momento o seu custe será de 4 euros, dos que 2 serán asumidos polos establecementos e os outros 2 polo Concello e por Caldas CCA.

Para solicitar máis información e resolver calquera dúbida permanece habilitada a liña 620 24 81 55. «Agardamos que esta campaña poida contribuír a solucionar algún problema de loxística e aumentar as vendas dos establecementos», apuntan dende o goberno local.