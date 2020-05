Caldas logrou incrementar o pasado ano nun 33 % a reciclaxe de vidro, envases, cartón e pilas 

0

La Voz de Galicia

Caldas / La Voz 18/05/2020 19:00 h

O Concello de Caldas de Reis, coincidindo co Día Mundial da Reciclaxe que se conmemorou onte, presentou este luns os datos de 2019 correspondentes á reciclaxe das diferentes fraccións de residuos, nos que destaca un incremento medio do 33 % na recolleita selectiva de vidro, cartón, envases e pilas. A subida máis importante foi a das pilas, que aumentou nun 36,3 % chegando aos 545 quilos, grazas aos contedores situados en todas as parroquias e no casco urbano, así como en moitos establecementos comerciais e de restauración que colaboran con esta recolleita selectiva.

Moi destacable é tamén o incremento do vidro, que subiu nun 34,3 %, chegando ás 157,5 toneladas, fronte ao 6,6 % de crecemento estatal. Este servizo funciona desde hai 25 anos e, precisamente a finais do ano 2019 conseguiuse o reto que se formulou o Concello de superar a cifra de 3.000 toneladas acumuladas en 25 anos, chegando ás 3.055 toneladas.

No colector amarelo de envases lixeiros, onde se recollen envases de plástico, latas e bricks, o incremento foi do 32,2 %, superándose as 165 toneladas, un incremento tamén moi significativo que supera amplamente o 8,1 % da media estatal. E, para rematar, no caso do papel e cartón que se recolle porta a porta, o incremento foi do 28 %, alcanzando case as 60 toneladas anuais. Trátase dun servizo que realiza todos os días laborables o persoal do departamento de Medio Ambiente e que se espera xeneralizar este ano no conxunto de establecementos comerciais. Tamén se realiza recolección semanal ou quincenalmente en numerosas empresas do municipio e vaise tentar incrementar o seu número para reducir os residuos que se depositan no contedor xeral, o que xa é unha esixencia das directrices europeas.

Doutra banda, Caldas de Reis tamén destaca no referente á compostaxe. O Concello leva adherido ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra dende o ano 2016 con 4 estacións repartidas polo casco urbano que están tendo un excelente rendemento. Ademais, no mes de febreiro púxose en funcionamento programa de compostaxe individual coa entrega aos veciños de 35 novos composteiros, que xa suman en total máis de 65. Este modelo está contribuíndo a reducir a cantidade de residuos sólidos que se envían a Sogama e, ademais, a composte xerada é revertida ás persoas colaboradoras que o poden empregar como abono de primeira calidade.

O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González (PSOE), que valorou estas cifras, destacou que se trata duns resultados extraordinarios, que indican o alto nivel de sensibilización cara a reciclaxe da poboación de Caldas e tamén o esforzo que realiza o persoal municipal por facilitar a recolección selectiva das diferentes fraccións. O positivo destes datos queda máis claro incluso se os comparamos coa media de reciclaxe estatal na que, segundo os datos publicados por Ecoembes, a reciclaxe medrou en España en 2019 un 8,1 % mentres en Caldas o fixo un 33 %. O propio Concello está investindo tamén na limpeza, desinfección e renovación dos contedores e para este ano está previsto desenvolver novas campañas de información e sensibilización ambiental. Estes resultados, segundo o concelleiro, «anímannos a avanzar aínda máis para que estes magníficos resultados se manteñan en 2020».