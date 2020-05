«Caldas, Cultura Quente», proposta do Concello para este verán

0

Caldas / La Voz 08/05/2020 17:38 h

O Concello de Caldas de Reis, a través do departamento de Cultura, Turismo, Xuventude e Deporte, traballa xa na preparación dunha oferta cultural de cara o verán adaptada aos plans de desescalada e conscientes de que calquera programación estará supeditada á evolución da pandemia e ás normas que poidan ir decretando as autoridades sanitarias.

«Caldas, Cultura Quente» será o lema que vertebrará todo o programa do verán. A consigna fai referencia, din no Concello, a unha cultura comprometida coa contorna social e co carácter termal do municipio. O programa busca, ante as circunstancias especiais, prolongar a actividade durante todo o verán e achegar as actividades á maior parte de espazos públicos e escenarios posibles, coa finalidade de «descentralizalo» e favorecer o ambiente no conxunto da vila. A iniciativa diríxese especialmente a potenciar o turismo de proximidade e a dinamizar a hostalería e o comercio. Trátase en definitiva dunha aposta importante para o verán cunha proposta estable sorprender e atraer o interese do público.

O programa abarcará actividades artísticas como Kaldarte, o apoio e a participación de artistas e músicos caldenses, poesía, teatro, cine, maxia solidariedade e actividades interxeracionais dirixidas a todos os públicos e grupos de idade. Como explica a concelleira de Cultura, María López (PSOE), «estamos elaborando distintos escenarios que teñan en conta as circunstancias e poidan ofrecerlle á cidadanía unha oferta cultural de calidade, ampla e variada, que favoreza a reactivación económica e social de Caldas».

Dependendo da normativa que se vaia desenvolvendo durante as vindeiras semanas iranse perfilando as propostas do programa que, en todo caso, consistirán en accións de pequeno formato e de rúa como concertos de distintas tipoloxías musicais adaptadas ás normativas de seguridade e aforo. Paralelamente, estase a traballar na activación dunha serie campañas de promoción turística que incluirán a elaboración de rutas temáticas de patrimonio, ate urbana, gastronomía, natureza, etc.

Doutra banda, na sala de exposicións retomarase proximamente o calendario de mostras que quedaron aprazadas, tendo en conta que só sería preciso manter o control do acceso e non están previstas exposicións de manipulación de materiais.

A Biblioteca Municipal xa está realizando un plan para a vindeira apertura marcada polos normativas correspondentes de seguridade e prevención. Así, reducirase o aforo, colocaranse mamparas separadoras e xeles hidroalcohólicos, desinfectaranse e manteranse en corentena os libros en préstamo e reforzarase a desinfección e limpeza das instalacións e materiais.

No ámbito do deporte, o persoal municipal traballa xa na posta en marcha de actividades deportivas que non sexan de contacto nin de manipulación de materiais de uso común. Coa chegada do bo tempo darase preferencia ás actividades ao aire libre. Igualmente, está pendente de fixar data á xornada infantil anunciada polo alcalde para agradecer a toda a rapazada o seu comportamento e responsabilidade durante a corentena e para celebrar os aniversarios que os máis pequenos tiveron que pasar na casa.