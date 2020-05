Caldas recuerda a Laureano Salgado, promotor de la electrificación en Galicia

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Caldas / La Voz 02/05/2020 17:14 h

El Concello de Caldas de Reis quiere recordar la figura del empresario y promotor industrial Laureano Salgado (1847-1930), con motivo de los 90 años de su muerte en 1930, que se cumplen el próximo martes, 5 de mayo. También el miércoles será el aniversario de su nacimiento, ya que vino al mundo el 6 de mayo de 1847.

Laureano Salgado es una figura reconocida en Caldas de Reis, pues fue nombrado Hijo Predilecto del municipio en 1928, le dio su nombre a una calle céntrica del municipio donde se encuentra la casa en la que habitaba y se le dedicó un monumento en la entrada del Xardín Botánico, que se inauguró en 1953, por iniciativa de la Asociación de Peritos Industriales de Galicia. Un busto en bronce recuerda su figura, obra del artista vilagarciano Ramón Martínez Lamadrid, que se fundió en los Talleres J. Malingre de Ourense.

El Concello quiere proyectar su figura en toda Galicia, «tendo en conta que as súas iniciativas empresariais e de enxeñería desenvolvéronse por moitos municipios». Como señala el historiador Raúl Soutelo Vázquez, profesor en la Universidade de Santiago de Compostela (USC),«Laureano Salgado foi un dos máis destacados impulsores da electrificación de Galicia e un dous empresarios máis importantes que esta tivo durante os anos finais do século XIX e o primeiro terzo do XX».

Entre sus proyectos fuera de Caldas destacan el balneario marítimo A Concha de Arosa, en Vilagarcía de Arousa, la constitución de la Sociedad Anónima La Toja y la construción del Gran Hotel y de la Fábrica de Xabóns, así como la Fábrica Azucreira de Portas. Impulsó también la construción de infraestructuras portuarias como el muelle del Ramal en el puerto de Vilagarcía o el muelle de Santa Uxía de Ribeira.

Conocido también por el apelativo de «O rei dos saltos de auga», fue fundador de la que sería Sociedade Xeral Galega de Electricidade y se haría con la concesión de los saltos de Ponte Inferno, en el río Verdugo, Almofrei (Cotobade) y Pego Negro (Gondomar), y del río da Patela que daría lugar a Eléctrica Cuntiense.

El escritor y jurista Maximino Rodríguez Buján, conocido como Máximo Sar, nombrado recientemente como Hijo Adoptivo de Caldas, es un gran investigador de la figura de Laureano Salgado y pudo entrevistar a diversas personas que lo conocieron. En una de estas entrevistas recoge que «foi o promotor da Virxe da Roca, orgullo dos veciños de Baiona. Don Laureano era unha apaixonado amante do mar. Ao redor deste tema organizou un festival que se celebrou no Parque da Vila de Caldas, ao que concorreu Castelao, quen fixo ante o público, nun encerado, a caricatura do caldense don Benito Seijo, canónigo en Málaga. Castelao empezaba a soar como debuxante e, dende logo, a demostración que fixo revelou tanta habilidade que arrincou un aplauso espontáneo e unánime».

Precisamente, Máximo Sar conserva en sus archivos una fotografía original, dedicada y firmada por Laureano Salgado, en la que aparece Castelao al lado del empresario caldense, en el Festival Virxe da Roca celebrado en Caldas el 15 de julio de 1911. La fotografía se tomó delante de las antiguas escuelas públicas, actualmente los Juzgados de Caldas.