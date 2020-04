A biblioteca de Caldas lanza «O recuncho de ler de cadaquén»

As persoas participantes deben envíar unha foto co libro que están lendo neste momento no seu recuncho preferido da casa e, a ser posible, na que se vexa o título da obra

Caldas / La Voz 22/04/2020 17:42 h

Estes días a Biblioteca Municipal de Caldas de Reis estaría chea de xente. Grandes e pequenos gozarían das distintas actividades que estaban programadas con motivo do Día do Libro. Sen ir máis lonxe, o ano pasado foron máis de vinte as iniciativas realizadas ao abeiro desta data contando obradoiros, reunións mensuais do club de lectura, conversas en inglés, visitas guiadas de centros escolares, Ler en Familia, préstamos, etc. Este ano debido á situación excepcional que estamos a vivir provocada pola crise do COVID-19, a biblioteca permanecerá pechada, pero non por iso se deixará de compartir cos usuarios o amor polos libros e a lectura nun mes tan especial, ao tempo que se aproveita para agradecerlles a todos os compañeiros a súa vontade para facer coas súas iniciativas o confinamento máis levadeiro.

Porén, a Biblioteca de Caldas, co gallo do Día do Libro, lanzou a través da páxina oficial de Facebook “Biblioteca Pública Municipal de Caldas de Reis” a actividade O recuncho de ler de cadaquén, onde se lle pide aos usuarios que envíen unha foto co libro co que están lendo neste momento no seu recuncho preferido da casa e, a ser posible, na que se vexa o título da obra. As imaxes deben ser enviadas á dirección de correo electrónico clubdelecturacaldas@gmail.com e posteriormente serán compartidas no mencionado portal de Facebook.

A concelleira de Cultura, María López Buceta (PSOE), subliñou que «a Biblioteca de Caldas pretende coa súa presenza dixital, ademais de interactuar cos seus usuarios, ofrecerlles recursos de ocio, formación e información de distinto tipo, así como crear comunidade e seguir fomentando a lectura».