«Seguimos igual. Nos dicen que la obra va para rato»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia CRISTINA BARRAL

CALDAS / LA VOZ 18/02/2020 08:00 h

Los plazos de las Administraciones públicas casi siempre son más lentos de lo que los ciudadanos querrían. Quienes lo saben bien son los vecinos de la aldea de Segade de Abaixo, en la parroquia de Santa María (Caldas de Reis), que desde el pasado 23 de diciembre llevan incomunicados. Casi dos meses. El motivo, la caída del muro del vial que da acceso a sus viviendas. Los afectados, que son pocos y mayores, asumen como pueden la situación y se arman de la paciencia que ya no les queda. Cecilia Búa es una de las residentes. «¿Cómo estamos? Pues estamos igual. Hoy [por ayer] hablé con el Concello y nos dicen que la obra va para rato. Queremos que esto se arregle por las buenas y vamos a dar este mes de plazo. Si no habrá que hacer algo más», explica por teléfono. La situación del vial no ha empeorado, por lo menos a simple vista. Se mantienen las cintas de plástico para prohibir el paso de vehículos y se accede a pie, aunque con riesgo, recalcan los vecinos.

Desde el Concello de Caldas apuntaron ayer, a preguntas de La Voz, que hay novedad. «O Concello ten o proxecto preparado, pero segue á espera das autorizacións de Patrimonio, Estradas de Fomento e Augas de Galicia», indicó un portavoz del gobierno local. La obra incluye la reparación de un muro de piedra de unos 25 metros y afecta a un molino, de ahí que se necesite autorización de Patrimonio. Desde el gobierno local aludieron, el pasado 28 de enero, a que no será una obra sencilla de ejecutar debido a que el terreno está pegado al río. Por el momento no ha trascendido la cuantía de la actuación.

Las viviendas situadas después del derrumbe son cinco, aunque no en todas vive gente todo el año. Algunos propietarios solo acuden los fines de semana o en vacaciones. El PP reclamó que la reposición del viario se haga por vía de urgencia.