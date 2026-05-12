Ataúlfo Cortizo, alfombrista de Bueu: «Creo que somos los únicos en el mundo que hacemos alfombras con conchas de berberechos y almejas»
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Su asociaciación, Cunchas e Flores, está en la Champions del gremio. Llevaron su arte al Vaticano, a la Grand-Place de Bruselas o, recientemente, al Reina Sofía para honrar a Maruja Mallo13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ataúlfo Cortizo Rivas (Bueu, 1963), de profesión enfermero y de pasión alfombrista, afirma que se expresa mejor en castellano que en gallego. Pero su retranca es 100% del país del grelo. Dice que él «es#