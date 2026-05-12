Ataúlfo Cortizo, alfombrista de Bueu: «Creo que somos los únicos en el mundo que hacemos alfombras con conchas de berberechos y almejas»

Ataúlfo Cortizo, este martes, haciendo una alfombra en Pontevedra, en el santuario de las Apariciones. ADRIÁN BAÚLDE

Ataúlfo Cortizo Rivas (Bueu, 1963), de profesión enfermero y de pasión alfombrista, afirma que se expresa mejor en castellano que en gallego. Pero su retranca es 100% del país del grelo. Dice que él «es