Ataúlfo Cortizo, alfombrista de Bueu: «Creo que somos los únicos en el mundo que hacemos alfombras con conchas de berberechos y almejas»

María Hermida
MARÍA HERMIDA

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Ataúlfo Cortizo, este martes, haciendo una alfombra en Pontevedra, en el santuario de las Apariciones.
Ataúlfo Cortizo, este martes, haciendo una alfombra en Pontevedra, en el santuario de las Apariciones. ADRIÁN BAÚLDE

Su asociaciación, Cunchas e Flores, está en la Champions del gremio. Llevaron su arte al Vaticano, a la Grand-Place de Bruselas o, recientemente, al Reina Sofía para honrar a Maruja Mallo

13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ataúlfo Cortizo Rivas (Bueu, 1963), de profesión enfermero y de pasión alfombrista, afirma que se expresa mejor en castellano que en gallego. Pero su retranca es 100% del país del grelo. Dice que él «es

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