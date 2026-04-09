El PP de Bueu pide la dimisión del edil cangués Eugenio González por sus declaraciones «racistas» sobre el colectivo marroquí de la localidad

El edil socialista Eugenio González, en un pleno municipal de Cangas Concello de Cangas

El grupo municipal del PP de Bueu condenó «con rotundidade» las declaraciones del concejal socialista cangués Eugenio González, que responsabilizó a los «peruanos de Vigo e aos marroquís de Bueu» del deterioro de los campos de fútbol de Cangas, unas afirmaciones que el PP buenense tacha de «racistas» y por las que exige la dimisión del edil al considerar que «con esta actitude non pode exercer dignamente unha representación pública».

Los populares buenense mostraron su «total solidariedade e apoio» con el colectivo marroquí de su municipio «ante un ataque inxustificado e xenófobo tentando culpar a estas persoas estranxeiras dos desperfectos das citadas instalacións deportivas». Para la portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, «se o multipartito de Cangas non é quen de ter en bo estado os seus recintos que mire primeiro na súa xestión antes de responsabilizar aos usuarios simplemente por non ser españois».

Según los populares buenenses, «estas manifestacións do edil socialista van contra o clima de convivencia e integración dos migrantes, que están perfectamente adaptados en Bueu e no resto do Morrazo». Añaden desde el PP: «Tal como dixo o que dixo está ben que a nivel persoal pida perdón, pero a nivel político cremos que é unha persoa que non pode ostentar un cargo público polo racismo que hai nas súas palabras». Estévez también resaltó que espera que los grupos municipales del BNG y del PSOE en Bueu también exijan la marcha del edil cangués.

«Co que temos que escoitarlle ao PSOE e a outras forzas de esquerda sobre os migrantes a a postura crítica que manteñen con outras forzas políticas por este asunto, cremos que terían que dar exemplo, agás que todo isto sexa un postuero que manteñen por interse electoral. Pero en todo caso, no PP de Bueu si defendemos a esta xente que ven de fóra, que elixe Bueu para traballar e para facer a súa vida, e non imos consentir que ninguén lles ataque nin lles trate así», concluyó Elena Estévez-