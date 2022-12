Pellizco lotero de 3,6 millones en Bueu: «Sabía que algo iba a venir, pero no tanto»

Julia González, Sheila Souto y Olga Gómez, de A Illa de Lola, celebrando el pellizco del cuarto premio que repartieron en Bueu M.G.

La portavoz de A Illa de Lola, la única administración de lotería de Bueu, Julia González, no encontraba palabras para expresar su emoción y alegría tras repartir entre los vecinos de esta localidad 3,6 millones de euros. En su establecimiento se vendieron décimo a décimo 18 series del 25296, un cuarto premio de la lotería de Navidad. «Yo me esperaba un premio, sabía que algo iba a venir, pero no tanto. No se puede pedir más y además que quede aquí, en Bueu», sostiene.

Julia lo tiene claro: «Yo vengo a repartir ilusión y dar dinero a la gente, somos los duendes de la Navidad». Y con una gran sonrisa emocionada, aceptó posar para la foto con el número de la fortuna y sus compañeras de trabajo, Olga Gómez y Sheila Souto. Brindaron con champán y colocaron el cartel del galardón en su escaparate en la avenida de Montero Ríos número 65. De vez en cuando algún viandante se paraba y leía, entre incrédulo y esperanzado el cartel. «Tocou?». Cuando se les decía que sí, se iban a casa con el objetivo de comprobar si tenían el boleto de la suerte.

A Illa de Lola lleva abierta solo tres meses y este es el segundo premio que entrega a sus clientes. El anterior fue el premio de la Lotería Nacional el pasado día de la Constitución. Así lo expresaba Sheila: «Dos premios en tres meses, mejor apertura imposible».

El 25296 se hizo de rogar, saliendo al final del sorteo, pero cuando lo hizo fue una agradable sorpresa. Cuando llamaron a esta administración para comunicarles el resultado, Julia indicó que, pese a la premonición que tenía de que iba a dar un premio, «esa cantidad no me la creía ni por asomo».

Reacción de los agraciados

Sin embargo, el número agraciado no era la primera opción de este establecimiento. Tienen un número abonado, pero se agotó en el verano y entonces creció la popularidad entre sus clientes por el 25296, que era el que tenían más parecido. Los compradores empezaron a cogerlo y también se agotó. «Yo creo que les gustaba el seis», apunta Julia. Es la misma terminación que el número abonado al local.

Al poco tiempo del sorteo, además de periodistas y cámaras, también se acercó una premiada con un décimo. Olga indica que «nos dijo que muchas gracias, que les habíamos dado el número de la suerte».

Ya por la tarde, Fernando García, buenense y directivo de la Asociación de Viticultores, se acercó hasta A Illa de Lola con cuatro de los décimos afortunados. Comenta que los compró el secretario de esta asociación, en la lotería que comparten estos viticultores todos los años.

Ahora que saben que les ha tocado, el destino de estos 80.000 euros lo decidirán los cerca de setenta socios en la asamblea de principios de año. A García no es la primera vez que le sonríe la fortuna. «Hai dous anos tocoume a lotería do Celta de veteranos e hai 40 anos foron 20.000 pesetas», concluye.