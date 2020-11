La experiencia de un colegio sin libros: «Ahora lo prefieren, pero al principio los padres desconfiaban»

0

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 02/11/2020 05:00 h

padresEl pasado marzo, cuando la pandemia obligó a cerrar los centros educativos, quedaron dentro de las aulas muchos libros de texto que los alumnos ya no pudieron utilizar el resto del curso. Los colegios montaron a toda prisa aulas virtuales y algunos profesores se pusieron manos a la obra para adaptar su metodología al confinamiento. Las editoriales también se vieron obligadas a ofrecer en formato virtual sus manuales educativos. Pero no todos los colegios tuvieron ese problema; no lo tuvieron centros como el CEIP Plurilingüe Torre Cela de Bueu, que apostó por una pedagogía sin libros justo desde el año pasado. «Llevábamos ya varios cursos trabajando con un proyecto común en todos los niveles y vimos que los libros terminaban siendo un lastre, que solo usábamos por la inversión que habían hecho las familias», explica su jefa de estudios, Sandra Oliete. En junio del 2019, el claustro de profesores aprobó por unanimidad el cambio de metodología, que estrenaron en septiembre. Reconoce que aquel verano tuvieron que trabajar mucho y que el curso fue muy intenso, pues partían de cero para elaborar todo el material y programación. No obstante, contaron con el apoyo de otros centros que ya trabajan de la misma forma desde hace años, como el de Espiñeira, en Aldán, y que consideran como su padrino. Ahora, son ellos los que orientan a otros colegios que quieren seguir esta línea. «Tenemos libros de texto en el aula, pero los alumnos no tienen el suyo propio, funcionan como un material más de apoyo», explica. Cada profesor prepara presentaciones para dar la base teórica y después trabajan con material manipulativo y otros recursos. «Los niños necesitan más estímulos, no nos podemos quedar en el ‘yo hablo y tú escuchas', tienen que estar conectados con el aprendizaje», subraya.

La percepción de los libros de texto es diferente para padres y profesores, según un estudio que hizo el grupo Análisis e Investigación con encuestas a miembros de la comunidad educativa de toda España y cuyas conclusiones publicó el pasado enero; las familias los ven como el material prioritario de trabajo, mientras que los docentes los consideran la tercera herramienta, por detrás del material que ellos mismos elaboran y de las nuevas tecnologías. También en el Torre Cela las TIC son imprescindibles: «Tenemos ordenadores, tabletas, robots, radio escolar... Son recursos muy necesarios para esta metodología», subraya la jefa de estudio. Además, en quinto y sexto de Primaria trabajan con el programa E-Dixgal de la Xunta.

Reconoce que al principio fueron las familias las que se mostraron más desconfiadas ante el cambio; tenían miedo de no contar con un material con el que orientar a los niños en casa. Pero las dudas se disiparon una vez arrancó el curso y comprobaron cómo aumentaba la motivación de los chavales: «Ahora lo prefieren, pero al principio desconfiaban del trabajo sin libros», explica. Y cuenta que «muchas veces suena el timbre y ni lo oyen, de lo concentrados que están».

Pero también están las familias que apuestan por esta docencia: en este pequeño centro pontevedrés ha aumentado su alumnado en este curso y creen que es gracias a familias que buscan centros con modelos diferentes de enseñanza: «Hemos pasado de 105 a 115 alumnos, hay gente que se traslada desde el centro de Bueu, desde Marín o desde Cangas para traer a sus hijos aquí», explica Sandra. Y es que además, tuvieron la suerte de organizar la jornada de puertas abiertas en el mes de febrero, justo antes de que la pandemia cerrara las aulas.