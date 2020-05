Encierro en el Concello de Bueu por el cupo vecinal de Ons

0

Un nuevo confinamiento, pero esta vez voluntario y en el salón de plenos de Bueu, marca la actualidad en la localidad morracense. Se trata de un grupo de vecinos de la isla de Ons, que reclama que la Xunta cumpla lo pactado con ellos el pasado 18 de septiembre. Según explicó la portavoz de los vecinos, María José Pérez, el malestar viene ya de lejos, porque en marzo detectaron que la Xunta, de forma unilateral, les había reducido las 800 plazas acordadas a solo 300. Las conversaciones con la Xunta para reclamar la restitución del cupo vecinal no surtieron el efecto deseado y el confinamiento de la población con motivo del estado de alarma restó visibilidad a un problema que se ha ido agravando con el paso de los meses.El viernes cuando recibieron los códigos de acceso a la isla, la cifra total era de 300 y no de los 800 reclamados y las llamadas a Santiago no obtuvieron ningún resultado satisfactorio a sus reivindicaciones, que cuentan con el respaldo del gobierno local. Este lunes los vecinos decidieron pasar a la acción y un pequeño grupo de diez personas, que es el número que puede hacerlo garantizando las medidas de distanciamiento social, se encerró en el salón de plenos del Ayuntamiento para protestar. Y es que los buenenses están dispuestos a pasar en el Concello todo el tiempo que haga falta «hasta que se modifique el número» y vuelvan a aparecer las 800 plazas para ellos en la página web de la central de reservas del Parque Nacional. Los vecinos señalan que se les hizo llegar ayer por la noche el mensaje de que se volverían a poner esa cifra, pero no se fían, quieren que aparezca con sus respectivos códigos en la web oficial ya que temen que todo se quede en meras palabras. Además, María José Pérez reclamó la dimisión de la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo, a quien responsabilizan del conflicto.