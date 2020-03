Los médicos de Bueu suspenden las concentraciones debido al coronavirus

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 05/03/2020 17:54 h

Los médicos de atención primaria del centro de salud de Bueu, en Pontevedra, decidieron suspender temporalmente las concentraciones que realizan todos los jueves en la puerta del ambulatorio debido a la actual situación generada por el coronavirus. En la de esta mañana aprovecharon para hacer educación sanitaria ante el COVID-19 y posaron en la foto de grupo con algunos pacientes haciendo el gesto de toser en el brazo, una de las medidas preventivas que recogen todos los protocolos. Un portavoz de los facultativos comentó que la suspensión de las protestas que vienen realizando desde hace más de un año para dignificar la atención primaria no significa que abandonen sus reclamaciones. «Decidimos suspender as concentracións pola actual situación, pero mantemos vivas as reivindicacións dunha atención primaria máis necesaria que nunca», afirmó el doctor Carlos Eirea.