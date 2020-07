El alcalde de A Lama denuncia a un vecino que lleva meses sin recoger basura y enseres de la calle

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

A Lama / La Voz 28/07/2020 17:46 h

Un vecino de Covelo, en A Lama, lleva meses sin recoger la basura que deja en la vía pública, así como enseres domésticos abandonados también en la calle. La paciencia del alcalde, el popular Jorge Canda, se agotó e informó al pleno de la denuncia de este vecino que no ha hecho caso a varias peticiones de que deje limpia la vía pública y saque la basura de en medio. El regidor explicó que, «ante as reiteradas advertencias e a falla de resposta satisfactoria por parte do veciño o seu caso foi posto en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente e da Garda Civil». Canda espera que ahora se les incoe al infractor la denuncia pertinente «co fin de que se lle aplique as medidas coercitivas que determina a normativa para estes casos».

Por otra parte, el alcalde recordó la obligación que tienen los propietarios de fincas de realizar las tareas de limpieza y control de la maleza para prevenir riesgos de incendios forestales. Insistió en que la normativa en vigor reclama la eliminación de la presencia de especies pirófitas cerca de las casas y núcleos de población.

Canda manifestó que los servicios técnicos municipales están enviando apercibimientos a propietarios que incumplen esta normativa, dándoles un plazo de tiempo para el desbroce de sus fincas. Si no lo hacen en este período determinado, el Concello podrá tomar cartas en el asunto y pasarle después la factura del coste de limpiar su finca y una multa al interesado.