Rescatan a un senderista en la fervenza de A Lama

La Voz de Galicia López Penide

A Lama / La Voz 27/07/2020 10:06 h

Este domingo por la tarde, el helicóptero medicalizado con base en Santiago de los servicios médicos de urgencia intervino en el rescate de un senderista que había sufrido una caída en la zona de pozas de la Fervenza da Fírveda, en el municipio pontevedrés de A Lama.

Las condiciones del terreno, «rochoso, esvaradío e de difícil acceso», hizo necesaria la evacuación del herido en la aeronave medicalizada, destacaron desde el 112. Fue, posteriormente, asistido en el centro hospitalario de referencia de las lesiones sufridas como consecuencia de la caída. concretamente, un traumatismo en uno de los hombros.

Estas fuentes precisaron que «foi un compañeiro do sendeirista que se puxo en contacto co 112 Galicia, preto das 18.30 horas, para informar da situación e solicitar asistencia médica para o home». De este modo, además del personal de las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se solicitó la colaboración de los Bombeiros do Salnés, de la Guardia Civil, así como se pasó aviso a los integrantes de Protección Civil de Oitavén-Tea.

Otra intervención

Desde el 112 precisaron que, hora y media más tarde, la misma aeronave se desplazó hasta Salvaterra de Miño para prestar asistencia a un hombre hallado inconsciente en el sendero del río Mendo.