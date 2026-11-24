El acusado, de nombre Rufino, para el que el fiscal pide 17 años y medio de prisión por maltratar a su expareja y que está libre, este martes en la Audiencia de Pontevedra. Ramón Leiro

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra dio cabida este martes a un juicio de un caso calificado por la Fiscalía como «violencia machista extrema. Basta decir que el fiscal pide para un hombre llamado