La víctima de violencia que llegó a la Audiencia de Pontevedra con la cabeza deformada y apenas logró declarar
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Su hermana, que llegó a poner quince denuncias, relató los moratones y fracturas que presuntamente le provocó su expareja, dijo que le quemaba la espalda con pitillos y que la hizo abortar con una patada24 nov 2026 . Actualizado a las 17:42 h.
La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra dio cabida este martes a un juicio de un caso calificado por la Fiscalía como «violencia machista extrema. Basta decir que el fiscal pide para un hombre llamado