Paula Cajaraville, fiscala de violencia machista: «Xa non é raro que os sogros denuncien o maltrato que sofre a nora»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Non entra en discursos e vai ao dato para matar o relato; di que en Galicia os fiscais de violencia contra a muller acusan un 279 % máis que os dos restantes de procedementos25 nov 2026 . Actualizado a las 09:44 h.
Paula Cajaraville (O Campo Lameiro, 1980) entra na biblioteca dos xulgados de Pontevedra e parece que un tornado se coou na sala. «Son intensa, son... pero cando resolvo problemas a ninguén lle importa», di, riseira,