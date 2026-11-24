Los agentes realizaron tres registros domiciliarios y detuvieron a siete personas GUARDIA CIVIL

En el marco de la operación Frapoba, la Guardia Civil detuvo a siete personas de nacionalidad española y rumana como presuntos autores de delitos continuados de estafa informática, descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, delitos que se habrían perpetrado en varias provincias de la península.

Desde el instituto armado precisaron que el origen de este operativo tuvo lugar en las Islas Baleares «gracias a la rápida reacción y colaboración ciudadana de varios afectados en el archipiélago». De hecho, esta inmediatez con la que los denunciantes acudieron a la Guardia Civil tras detectar «anomalías en el servicio de sus líneas móviles y movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias, fue fundamental para iniciar la investigación», añadieron desde la Guardia Civil, al tiempo que precisaron que «misma situación se dio en la provincia de Pontevedra en la cual se ubican cinco víctimas dentro de la operación VAL-OUT, llevada a cabo por los agentes del Edite (Equipo de Investigación Tecnológica) de Pontevedra».

De este modo, y a partir de estas denuncias iniciales, los especialistas de esta unidad especializada, así como del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @), ambos integrados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Illes Balears, asumieron la dirección de una investigación que no dudaron en calificar de «compleja».

Patrón común

Y es que el trabajo analítico desarrollado por los agentes permitió, entre otras cuestiones, el tratamiento individual y aislado de las denuncias, mientras que, al aplicar una visión global e integral sobre los hechos denunciados en las Baleares, los investigadores «lograron identificar un patrón común que conectaba múltiples casos en diferentes puntos de España». Desde la Guardia Civil subrayaron que, de hecho, «la proactividad de los agentes permitió localizar y alertar de oficio a otras víctimas de avanzada edad, que aún no se habían percatado de que sus ahorros estaban siendo sustraídos».

A lo largo de todo el operativo, se han coordinado de manera estrecha otras unidades policiales a nivel nacional, como el Edite de la Guardia Civil de Pontevedra y unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, quiénes investigaban «denuncias con idéntico modus operandi, perpetradas por la misma organización criminal».

Modus operandi

Los agentes sacaron a la luz que este entramado operaba mediante la combinación avanzada de dos técnicas delictivas conocidas como SIM Swapping (suplantación o duplicado fraudulento de tarjeta SIM) y Account Takeover (ATO) (toma de control de cuentas bancarias). Así, en un primer momento, «la red obtenía en mercados clandestinos de internet listados procedentes de fugas o filtraciones de datos (leaks) con información personal de clientes bancarios» para, acto seguido, filtrar «aquellos perfiles que carecían de doble factor de verificación (2FA) o cuyo sistema de seguridad dependía de la recepción de códigos por SMS».

Con este proceder y conociendo los datos básicos de las víctimas, los delincuentes «contactaban telefónicamente con las operadoras haciéndose pasar por los legítimos titulares para solicitar una portabilidad no autorizada hacia otra compañía, llegando incluso a tramitar un cambio de titularidad», añadieron al respecto.

Posteriormente, y «valiéndose de autorizaciones manuscritas falsificadas y usurpando la identidad de terceros, acudían a tiendas físicas de telefonía para recoger las nuevas tarjetas SIM». Una vez que la portabilidad se hacía efectiva y la víctima se quedaba sin cobertura en su móvil, «los cibercriminales accedían a la banca online del afectado seleccionando la opción de recuperación de contraseña por olvido».

Esto posibilitaba que recibieran el código de verificación por SMS directamente en la tarjeta SIM fraudulenta que ya obraba en su poder, con lo que procedían a generar una nueva clave de acceso, daban de alta nuevas tarjetas de débito virtuales o físicas y tomaban el control absoluto de los fondos, adviritieron desde el instituto armado.

Los investigadores destacaron que, «con una sincronización milimétrica para evitar el bloqueo de las cuentas, la organización ordenaba transferencias de alto importe y compras on line -bajo la modalidad de recogida inmediata en tienda- de bienes de altísima liquidez y fácil reventa en el mercado ilícito». Entre los efectos adquiridos, lingotes de oro, piezas de alta joyería, relojes de lujo, teléfonos móviles de última generación, videoconsolas y participaciones de Lotería.

Además, en algunos casos constatados durante la investigación, «los integrantes de la red irrumpían en los comercios para retirar las joyas apenas tres minutos después de haberse emitido la transferencia fraudulenta desde la cuenta de la víctima».

Se estima que con este modus operandi habrían ocasionado un perjuicio económico conocido que supera ya los 310.000 euros, si bien las actuaciones siguen abiertas sin descartar nuevas detenciones o víctimas.

El operativo policial

Fue el pasado 17 de noviembre cuando, bajo la dirección del Tribunal de Instancia sección de Instrucción nº7 de Palma (IB), se autorizó la práctica de tres registros domiciliarios, terminando estos con la detención de siete personas, «claves en el organigrama delictivo y la intervención de numerosos terminales móviles, tarjetas SIM, soportes informáticos y documentación fundamental para el total esclarecimiento de las causas judiciales abiertas en todo el país», precisaron desde la Guardia Civil.

Desde este cuerpo policial se recuerdó la importancia de extremar las precauciones ante cualquier pérdida repentina e injustificada de cobertura en el teléfono móvil o ante la recepción de mensajes SMS informando de trámites de portabilidad no solicitados. En caso de detectar cualquiera de estos indicios, se aconseja contactar de forma inmediata con la operadora telefónica y con la entidad bancaria para bloquear cautelarmente el acceso a las cuentas, activar siempre sistemas de verificación en dos pasos (2FA) basados en aplicaciones o biometría (evitando depender exclusivamente de códigos por SMS) y presentar denuncia a la mayor brevedad ante la Guardia Civil.