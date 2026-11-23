Tres de los acusados que realmente sí tenían que responder por esta causa, sentados en el banquillo esta mañana de lunes en Pontevedra. CAPOTILLO

Los juzgados pontevedreses de A Parda dieron cabida esta mañana de lunes a un juicio por la agresión que sufrieron varios policías el día 23 de marzo de 2025. La vista se celebró rápido porque hubo conformidad entre las partes, ya que los cinco acusados reconocieron los hechos. Pero lo más curioso del día fue el embrollo que se produjo antes del juicio. ¿Por qué? Trajeron desde la cárcel de A Lama a un preso para esta vista, pensando que era un de los acusados, pero en realidad no lo era. Simplemente, le confundieron con el verdadero investigado al coincidir casi en su totalidad sus nombres y apellidos, solo cambiando el segundo nombre de uno de ellos. Uno se llama Carlos J.M. y el otro Carlos Miguel J.M.

En la causa que se juzgaba esta mañana, la citada agresión a unos agentes, estaban acusadas cinco personas, cuatro varones y una mujer. Previamente al juicio previsto para este lunes, hace unos meses, se celebró una audiencia preliminar, es decir, un acto para ver si había acuerdo entre las partes. Y ahí sí se llamó a los cinco acusados correctamente. Como no hubo acuerdo, en la misma vista se les notificó que el día 23 de noviembre deberían comparecer en el juicio.

Sin embargo, por algún tipo de error, a un hombre que está en la cárcel de A Lama por otra causa totalmente distinta y que no tiene nada que ver con la agresión a los policías que se enjuiciaba este lunes, esta mañana fue informado en la prisión de que tenía que acudir al juzgado. El varón no sabía el motivo. De alguna forma logró avisar a su familia y esta a su vez se puso en contacto con su letrado, que tampoco sabía de qué iba el asunto. Ya con el preso en el juzgado para ser enjuiciado por un caso que no tenía que ver con él, se comprobó que efectivamente uno de los acusados se llama prácticamente igual que él, fallando solo el segundo nombre. De ahí el lío.

La suerte fue que el verdadero acusado también acudió al juzgado esta mañana, lo que ayudó a solventar el embrollo. Eso sí, había que esperar a hablar con la jueza para ver qué opinaba. No pasó nada. Al cotejar los carnés de identidad de uno y de otro quedó en evidencia el error y se sentó en el banquillo de los acusados al hombre correcto mientras que al otro se le devolvió al penal de A Lama.

Los agresores de los policías pactaron penas mínimas de cárcel e indemnizaciones para los agentes

La vista celebrada este martes para dirimir la agresión a unos policías también fue especial porque los agentes que fueron víctimas de esos golpes llegaron al juzgado acompañados de muchos compañeros, que les mostraron su solidaridad. El juicio remató rápidamente porque hubo conformidad, es decir, los cinco acusados reconocieron los hechos y por tanto se dictó ya sentencia firme. A cambio de declararse culpables las penas que se pedían para ellos bajaron de forma considerable. De hecho, la petición del fiscal inicial era de trece años de prisión entre los cinco y se quedó en mucho menos.

Los hechos ocurrieron en marzo del 2025. Varios miembros de una familia protagonizaron una trifulca que escaló en gravedad y que acabó trasladándose a la vía pública, en la zona de Loureiro Crespo. Agentes de la Policía Nacional acudieron a mediar en el conflicto y varios de ellos sufrieron lesiones, ya que estos individuos acabaron propinándoles golpes. M.J. aceptó un año de cárcel y pagar 2.300 euros; J.C.F. un año y medio de prisión y siete mil euros; M.A.M se libra de la prisión pero debe pagar 2.900 euros (que ya abonó) y C.M.J. asume unos 1.500 euros y nueve meses de prisión. Todos ellos fueron condenados también a multas de menor cuantía.