Juan Manuel Vidal, apodado como el Burro, sentado este viernes en el juzgado de Pontevedra, en el momento de ser informado sobre el aplazamiento de su juicio para el mes de febrero. Ramón Leiro

Dicharachero y conversando sobre naturaleza y estilos de vida. Así estaba esta mañana de viernes Juan Manuel Vidal, apodado como el Burro y vecino de Vilagarcía de Arousa, a las puertas de una de las salas de vistas del juzgado de Pontevedra. Este hombre, que lleva décadas siendo investigado en relación al mundo del narcotráfico pero nunca fue condenado y ni siquiera enjuiciado, debía enfrentarse este viernes a un juicio en un caso en el que la Fiscalía Antidroga le reclama cuatro años y nueve meses de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros por un delito del género del contrabando. Sin embargo, se marchó tal y como entró al edificio judicial, ya que la vista oral se suspendió por la falta de un testigo. El Burro coge aire hasta febrero, que es para cuando quedó señalada la nueva fecha de enjuiciamiento.

Juan Manuel Vidal, de unos cincuenta y pico años, lleva un cuarto de siglo en el punto de mira policial. Las fuerzas de seguridad especializadas en narcotráfico están convencidas de su relación con este mundo. Pero, más allá del convencimiento policial, no hay absolutamente nada. Porque Vidal nunca fue condenado y ni siquiera juzgado. De hecho, tal y como puede verse en la documentación de este caso, se trata de una persona sin antecedentes penales. En abril del 2024 fue detenido por su relación con el narcosubmarino que apareció en la ría de Arousa. Con todo, no será juzgado por mover ni un solo gramo de cocaína. Se le acusa de un delito del género del contrabando y la pena que se le pide (inferior a la que se exige a algunos trapicheros) ni siquiera es suficiente para que le juzgue la Audiencia de Pontevedra, de ahí que lo haga un juzgado de lo penal.

¿De qué se le acusa? El fiscal, en su escrito de acusación, indica que, a raíz del hallazgo en el año 2023 del narcosubmarino de Vilagarcía de Arousa, se inició una investigación que derivó, poco tiempo después, en el registro de una nave en Sobradelo perteneciente a Hermanos Vidal Padín y regentada por el Burro en su condición de socio mayoritario y administrador. En ese registro, en el interior de la nave se incautaron distintas lanchas que, a juicio del Ministerio Público, tenían como finalidad «destinalas ao seu emprego en operacións marítimas de carga e transporte de sustancia estupefaciente ou de tabaco carra as nosas costas».

Concretamente, le fueron incautadas tres embarcaciones tasadas en 450.000 euros. Igualmente, los agentes se aprehendieron de los cascos de otras dos embarcaciones, en este caso valorados en 38.000 euros. Y también le fueron incautadas siete hélices de motor fueraborda tasadas en 18.3000 euros. Para el fiscal, este hallazgo constituye la existencia de un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido. El Ministerio Público considera que Vidal Padín debe ser condenado a penas de cuatro años y nueve meses de prisión y a 2,5 millones de euros de multa con tres meses de responsabilidad penal subsidiaria en caso de no pagarla. El fiscal solicita además el decomiso definitivo de las embarcaciones y el resto del material náutico que fue incautado y que estos efectos pasen a ser adjudicados al Estado a través del fondo del Plan Nacional contra la Droga.

Por estos hechos, en junio se fijó una vista preliminar para ver si las partes llegaban a un acuerdo. No fue así y el juicio se fijó para este viernes. Se suspendió y la nueva fecha de celebración es el día 5 de febrero. Entonces se verá si finalmente Vidal Padín se sienta en el banquillo o sigue a la espera de hacerlo.