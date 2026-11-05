La Xunta facilitará el acceso a residencias de una misma entidad a los usuarios con discapacidad de un centro de día
PONTEVEDRA
El Ejecutivo, además, concertará quince nuevas plazas residenciales en el centro de Campolongo05 nov 2026 . Actualizado a las 20:02 h.
En el transcurso de una visita este jueves por la tarde a la residencia de Amencer Aspace en Pontevedra, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta de Galicia facilitará que «as persoas con discapacidade que asisten a un centro de día dunha entidade poidan acceder a un centro residencial da mesma organización». Se trata de una medida que, según añadieron desde el Ejecutivo autonómico, «se recolle na Lei de acompañamento dos Orzamentos 2027».
Precisaron, de igual modo, que el objetivo «é facilitar que as persoas usuarias dun centro de día poidan permanecer noutro centro da mesma asociación e, polo tanto, na mesma contorna, evitar cambios bruscos nas súas rutinas e promover o seu arraigo, algo que é fundamental para o seu benestar e calidade de vida». Desde Política Social incidieron en que esta iniciativa «dá resposta a unha demanda histórica do colectivo e reafirma o compromiso da Xunta co diálogo aberto coas entidades».
La conselleira Ángeles Vázquez aprovechó para trasladarle a Amencer Aspace en Pontevedra que se van a concertar quince nuevas plazas residenciales en el centro de Campolongo, lo que implicará una inversión de la Xunta de 600.000 euros. Esto implicará que el gobierno gallego financie 71 plazas residenciales a este colectivo «con máis de dous millóns de euros nos recursos de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa».