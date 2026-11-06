Arde a medianoche en la AP-9 en Vilaboa un bus que regresaba de Balaídos con veinte aficionados del Celta: «Bajamos rápido y saltamos la valla»

Susto enorme en la autopista AP-9 para veinte miembros de la Peña Celtista de Pontevedra que, tras asistir el jueves a última hora al partido contra el Saint-Gilloise, regresaban a casa en microbús. Cuando estaban en la AP-9, a la altura de Vilaboa, el vehículo ardió. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y el incidente se saldó con daños materiales, ya que el autocar quedó completamente calcinado sobre el arcén. Pero, tal y como indica el presidente del colectivo, Fernando San Martín, el suceso supuso «un sustazo». Eso sí, tirando de retranca gallega y contento porque el suceso se saldase sin daños personales, añadía: «Dentro de lo malo, y por ponerle un poco de humor, al menos así se nos olvidó el partido».

Fernando San Martín explica que, poco antes de medianoche, salieron de Vigo en dirección a Pontevedra. Eran 19 aficionados más la conductora del bus, es decir, veinte personas a bordo. Ya antes de cruzar Rande, notaron que el microbús iba demasiado lento. Y, en el puente sobre la ría, la velocidad ya era totalmente anómala: «Íbamos a 50 por hora como mucho, y ya empezamos a comentar unos y otros que algo pasaba». Además, les olía a quemado. Es más, algunos pasajeros decían que les picaban los ojos cuando estaban pasando por Rande. La conductora parece que también se percató de que algo grave pasaba con el embrague, pero en el puente no se podía parar. «Cruzamos el puente de Rande a 50 kilómetros por hora porque el bus no daba para más», insiste también una aficionada que iba en el autocar.

No fue hasta el kilómetro 145 de la AP-9, en Cobres (Vilaboa), cuando los pasajeros pudieron abandonar el microbús. El presidente de la peña explica que el pasaje bajó de forma ordenada al arcén de la autopista. Tanto él como otros adultos que viajaban en el bus (iban algunos adolescentes y también un niño de doce años) se ocuparon de que la evacuación fuese lo más segura y rápida posible: «Bajamos rápido y saltamos la valla. Luego insistimos para que todo el mundo se pusiese lo más lejos posible por lo que pudiese pasar. Por suerte, con las linternas de los móviles veíamos un poquito».

Se quedaron perplejos cuando, solo unos minutos después de apearse, el autocar empezó a arder. Hubo pequeñas chispas y explosiones, así que ellos procuraron alejarse lo más posible: «Teníamos claro que había que intentar separarse del autocar y de la calzada. Nos metimos todo lo que pudimos hacia adentro», relata San Martín.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de O Morrazo y los servicios de mantenimiento. Asimismo, también intervinieron medios del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural, ya que el fuego afectó a una zona de vegetación próxima a la autopista AP-9. La circulación, tal y como informó la Guardia Civil, permaneció cortada en uno de los carriles durante las tareas de limpieza de la vía y mientras duró la maniobra de retirada del autobús calcinado con una grúa.

Los pasajeros esperaron desde el arcén hasta que acudió otro autocar a recogerlos. Llegaron a su destino, a la capital del Lérez, a la una de la madrugada.