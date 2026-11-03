La conselleira de Vivenda e Infraestruturas viaja a Bruselas para conocer «de primeira man» el expediente sobre las prórrogas de la AP-9

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, esta mañana en un puente sobre la AP-9 en Pontevedra CAPOTILLO

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, viaja este martes a Bruselas para conocer «de primeira man» cuál es el estado del expediente abierto por la Comisión Europea sobre las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9. En ese doble encuentro que mantendrá en la capital belga, la responsable autonómica abordará las posibilidades de financiación europea en materia de vivienda social para el período 2028-2034, tanto en lo que se refiere a construcción como a la habilitación de suelo.

En una breve comparecencia, Martínez Allegue detalló las intenciones de este viaje a Bruselas, que la tendrá ya de vuelta este miércoles en Santiago. En ese encuentro con el director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Europea, espera saber cuál es la evolución del procedimiento de la autopista «que nace e morre na nosa comunidade» después de que Bruselas advirtiese de una posible nulidad de las prórrogas de su concesión por vulnerar las normas comunitarias en materia de contratación pública y concesiones. «Tivemos coñecemento pola prensa dese dictamen e Galicia necesita saber que está a acontecer. Ainda que solicitamos en varias ocasións o expediente e a resposta do Goberno central foron negadas», explicó la conselleira este martes en Pontevedra.

Ante esta situación, la Xunta acudió a la vía judicial y el asunto está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. «Queremos saber os prazos de cando se emitirá ese dictamen definitivo da Comisión Europea e as consecuencias que pode ter para a nosa comunidade», insistió la conselleira de Infraestruturas, que espera regresar de Bruselas con los plazos de cuándo se emitirá ese dictamen y sobre todo, cómo afectará a Galicia.