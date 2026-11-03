Javier Martínez, experto en inteligencia artificial: «Si no pagas por la IA olvídate de que sea fiable. Estás trabajando para ellos»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidade de Vigo y divulgador, dice que le echamos la culpa a la tecnología de nuestra falta de autocrítica: «No buscamos verdades, buscamos respuestas inmediatas»06 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«No hay excusas, si lo haces mal, lo haces mal». Javier Martínez Torres (Ourense, 1982), profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidade de Vigo, doctorado en Inteligencia Artificial y socio de una empresa de IA,