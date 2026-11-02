Último adiós en Cerdedo a Mari Carmen Vázquez, fallecida en el accidente de tren de Urda

El entierro de Mari Carmen Vázquez, esta tarde, en Cerdedo. Miguel Souto

La parroquia de Figueroa, en el municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, dio cabida esta tarde de lunes al entierro de Mari Carmen Vázquez, la arquitecta gallega que falleció en el choque de trenes de Urda a los 42 años de edad. Numerosos vecinos acompañaron a sus padres, hermana y marido en un sepelio lleno de sentimiento.

Tal y como sus padres esperaban, los restos de Mari Carmen Vázquez llegaron el domingo hasta Cerdedo Cotobade, la tierra de donde es su familia y donde ella misma pasó parte de su vida (también vivió en Pontevedra y ahora estaba afincada en Madrid). Y este lunes el cortejo fúnebre partió desde el tanatorio de Cerdedo hasta la iglesia y el cementerio parroquial de Figueroa, donde fue enterrada.

En el cortejo pudo verse a algunos cargos políticos del PP, partido del que en el pasado fue concejal su padre. Estuvieron presentes tanto el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, como el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández.

Mari Carmen Vázquez vivía en Madrid. Era arquitecta y trabajaba en Sanitas, en un puesto que implicaba viajar por toda España, especialmente a Cataluña y Andalucía. Iba en el AVE siniestrado debido a un viaje laboral. Sus padres sospecharon desde el minuto uno que podía estar entre los fallecidos porque siempre solía viajar en la parte delantera del ferrocarril, que fue la que quedó encastrada en el ferrocarril Iryo.