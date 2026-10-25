Jeanne Picard, de Stop Accidentes: «Nos comunicaron la muerte de mi hijo por teléfono y no hay día que no recuerde esa llamada»

Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, que defiende que gran parte de los siniestros son evitables. EDUARDO PEREZ

Da igual cómo, dónde y qué esté haciendo Jeanne Picard. Si se le llama para hablar de siniestralidad viaria, ella, portavoz y fundadora en Galicia de Stop Accidentes, se desocupa al instante. «Estoy obsesionada con