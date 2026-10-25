Jeanne Picard, de Stop Accidentes: «Nos comunicaron la muerte de mi hijo por teléfono y no hay día que no recuerde esa llamada»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Activista por los derechos de las víctimas de la carretera y de sus familias, se alegra de que ahora se vaya en persona a informar de los fallecimientos, pero advierte: «Queda mucho por hacer»25 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Da igual cómo, dónde y qué esté haciendo Jeanne Picard. Si se le llama para hablar de siniestralidad viaria, ella, portavoz y fundadora en Galicia de Stop Accidentes, se desocupa al instante. «Estoy obsesionada con