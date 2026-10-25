Jeanne Picard, de Stop Accidentes: «Nos comunicaron la muerte de mi hijo por teléfono y no hay día que no recuerde esa llamada»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, que defiende que gran parte de los siniestros son evitables.
Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, que defiende que gran parte de los siniestros son evitables. EDUARDO PEREZ

Activista por los derechos de las víctimas de la carretera y de sus familias, se alegra de que ahora se vaya en persona a informar de los fallecimientos, pero advierte: «Queda mucho por hacer»

25 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Da igual cómo, dónde y qué esté haciendo Jeanne Picard. Si se le llama para hablar de siniestralidad viaria, ella, portavoz y fundadora en Galicia de Stop Accidentes, se desocupa al instante. «Estoy obsesionada con

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete