¿Qué es el fenómeno de las cuentas «curis» que alarma a los institutos de Galicia?

Adolescentes, con los móviles a la salida de un instituto de Pontevedra Ramón Leiro

El fenómeno de las cuentas curis se ha colado en los institutos de Pontevedra. Los adolescentes saben desde hace semanas que en los centros educativos hay perfiles en los que se ridiculiza a profesores con caricaturas normalmente en formato cómic o animación que se difunden a través de esas cuentas anónimas en Tik Tok. Basta con entrar en esta red social y teclear curi y a continuación el nombre del instituto para que se desplieguen algunas de ellas. Algunos equipos directivos ya se han puesto en contacto con la Policía Nacional. «Están utilizando contas co logo de instituto para facer memes de profesores aos que se identifican nas publicacións», señala Alba Fuentes, directora del instituto Valle Inclán. En este centro han detectado cuentas en las que aparecían estas imágenes y fue fácil localizar su origen. «Fan burla do profesorado, pero non se poden difundir as imaxes. Estou encantada coa maioría das familias porque atopamos colaboración, aínda que algunhas non responden igual», resalta Fuentes.

En la comunidad educativa de Pontevedra llevan unas semanas batallando con este fenómeno viral que todavía es ajeno a muchas familias. Algunas se han enterado de su existencia a través de la plataforma Abalar. «Detectamos varias contas de TikTok referidas ao centro que publican contidos ofensivos e denigrantes, con datos persoais do profesorado (nome, apelidos e fotografías). Consideramos que son feitos moi graves q, xa que atentan contra a dignidade das persoas e poden ser constitutivos de delito. Por iso, estamos a valorar a posibilidade de presentar denuncia ante a Policía», decía uno de los comunicados enviados a las familias desde un centro de la comarca de Pontevedra.

Pero, ¿en qué consisten estas cuentas curis exactamente? Se crean con el nombre del instituto y suben animaciones con textos. Algunos, por ejemplo, difundidos en la ciudad, muestran una imagen de dos personas con papeles volando por la clase y la profesora saltando, con su nombre en la camiseta. El texto que las acompaña dice: «La profesora de plástica cuando pides un lápiz: Lluvia de partes». Otros ridiculizan a una profesora de inglés y los hay que se burlan de que una profesora llegue tarde. En todos se identifica a los docentes. «Algúns son moi ofensivos, detectamos unha falta de conciencia do que están facendo», subraya David Camiños, director del IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, que recalca que «os rapaces son nativos dixitais, pero teñen moita incultura dos riscos que asumen». El equipo directivo de su centro, al igual que el del Torrente Ballester, estudian enviar un Abalar a todas las familias para informarles de este fenómeno viral que se extiende por los institutos con distinta intensidad. «Esta semana nos avisaron de que había un meme sobre un profesor. Hablamos con él, no era ofensivo y lo dejamos pasar, pero estamos encima de este asunto. Somos conocedores de la lista de seguidores de esta cuenta, pero no de quien lo ha hecho», comenta Sonia Omil, directora del IES Torrente Ballester.

La mayoría de los equipos directivos se enteraron en los últimos días de esta nueva moda que entró de lleno en los centros de secundaria. Algunos están viendo cómo va evolucionando para tomar medidas. Fuentes del Sánchez Cantón, uno de los institutos más grandes de la ciudad de Pontevedra, reconoce que «estamos estudiando cómo actuar, pero lo normal será ponerlo en conocimiento de la policía. Está a la orden del día».

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Puede ser un delito contra la integridad moral

La Policía Nacional alerta sobre la utilización de las conocidas como cuentas curis por difundir publicaciones que ridiculizan o humillan al alumnado o profesorado. Esta práctica, presente en algunas redes sociales, advierten de que puede afectar al bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros docentes. Desde la Policía recalcan que estos perfiles suelen incorporar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio y comparten memes o vídeos sobre situaciones cotidianas en las aulas. Advierten de que parte de este contendido tiene un supuesto carácter humorístico y respetuoso, pero la advertencia policial se centra en las publicaciones que se utilizan para atacar, humillar o vejar a personas concretas. En función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, así como responsabilidades civiles. «Que sea una broma no impide que se valore su contenido y el daño causado», advierten en un comunicado.

Desde la Policía Nacional recuerdan a los adolescentes que las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar. «Este tipo de contenido, aunque se utilice una caricatura, un apodo o una referencia a una clase, puede permitir que sus compañeros lo reconozcan aunque no aparezca su fotografía o nombre completo», señalan los agentes en un comunicado.