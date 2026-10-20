Un choque en la AP-9 con un fallecido corta la autopista en Caldas en dirección al sur de Galicia

1/4 Emerxencias de Cuntis 2/4 Emerxencias de Cuntis 3/4 Emerxencias de Cuntis 4/4 Un camión atravesado en la AP-9 en un accidente con un fallecido a la altura de Caldas Protección Civil Cuntis

La autopista AP-9 registró este martes un accidente mortal a la altura del municipio pontevedrés de Caldas de Reis. El suceso ocurrió sobre las 14.30 horas y, de momento, están cortados los dos carriles de la vía en dirección al sur gallego ya que hay un camión, implicado en el siniestro, ocupando la calzada.

El suceso, tal y como explicaron desde el grupo de Emerxencias de Cuntis, que se desplazó al lugar de los hechos, se produjo en el tramo que va del peaje de Carracedo al de Caldas de Reis, en el kilómetro 107. Una furgoneta y un camión frigorífico con el rótulo de una empresa de Camariñas que iban en dirección creciente, es decir, hacia el sur de Galicia, colisionaron. El automóvil quedó irreconocible y hecho un amasijo de hierros en la cuneta mientras que el camión hizo una especie de tijera sobre la vía. Desde la Guardia Civil informaron que la furgoneta que conducía el hombre fallecido estaba parada en el arcén.

Se dio la voz de alerta y se comprobó que, desafortunadamente, la persona que conducía la furgoneta, a la que hubo que excarcelar, falleció en el acto. Se trata de un vecino de Vilagarcía de Arousa de 51 años de edad. El conductor del camión, por su parte, ha resultado ileso. Hasta el lugar del accidente se desplazaron tanto Emerxencias de Cuntis como la Guardia Civil, los servicios sanitarios del 061 y los bomberos de Boiro.

Dado que la AP-9 está cortada totalmente en dirección al sur de Galicia, la DGT informó a través de la red social X a los usuarios. Indican que se está desviando a los coches por la salida 93 de la AP-9, es decir, por la de Padrón. Aún así, las colas en la AP-9 son kilométricas a esta hora y los centenares de conductores atrapados relatan que ni siquiera logran avanzar para alcanzar la salida en Padrón.

Otro accidente a primera hora dejó retenciones puntuales

Otra colisión entre dos vehículos a las 7.40 horas de la mañana en la AP-9, también a la altura de Caldas, provocó retenciones puntuales en uno de los carriles sentido A Coruña. Según explican fuentes de la Guardia Civil, el choque se produjo por alcance en el kilómetro 109. El impacto, en el que no se registraron heridos, mantuvo cortado unos minutos ese carril, pero la circulación se restableció rápidamente en una autopista que a esas horas de la mañana registra un tráfico alto.

Este tipo de sucesos son frecuentes en una de las arterias gallegas. En lo que va de mes y solo en la zona de Pontevedra se registraron dos accidentes más en la autopista. Hace tan solo cuatro días, se produjo una colisión similar en el kilómetro 113, a la altura de Lantaño (Portas) en sentido Vigo. A pesar de que los implicados estaban liberados, cuando llegaron los servicios de emergencia comprobaron que había cuatro heridos de carácter leve. De igual modo, el tráfico se restableció en pocos minutos. Más impacto en la circulación tuvo el incendio de un camión que transportaba cerveza el pasado 2 de octubre en el kilómetro 123 (Pontevedra). En esa ocasión, la Guardia Civil habilitó desvíos en dos puntos para que el tráfico no quedase retenido en la calzada. El conductor fue evacuado al Complexo Hospitalario de A Coruña en estado grave.