Medio Ambiente impulsa bonificaciones para concellos y empresas para reducir pérdidas de agua y fomentar la reutilización

Ángeles Vázquez, en el transcurso de una visita al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia ubicado en el Pazo de Lourizán de Pontevedra RAMÓN LEIRO

Con el objetivo de reducir pérdidas en las redes de suministro de agua de los concellos y, al mismo tiempo, fomentar por parte de las empresas la reutilización del agua, la Consellería de Medio Ambiente prevé introducir con la Lei de medidas fiscales e administrativas que acompañará los Presupostos de la Xunta de Galicia dos modificaciones en la Lei de Augas de Galicia. Así, lo confirmó este sábado la conselleira Ángeles Vázquez en el transcurso de una visita al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia ubicado en el Pazo de Lourizán de Pontevedra.

Con relación a la primera de estas medidas, instó a la colaboración de los concellos gallegos, para lo cual se ha previsto una bonificación del 10 % en su canon a aquellos municipios que informen en tiempo real de las pérdidas en sus redes de abastecimiento, información que resulta clave para que Augas de Galicia pueda intervenir para solventar posibles incidencias. La conselleira se mostró convencida de que esto «é algo que debería ser obrigatorio». Sin embargo, lamentó que «aínda temos déficit deses datos» cuando «o noso único obxectivo é axudalos a mellorar esas perdidas».

En paralelo, Medio Ambiente aplicará una segunda bonificación, en este caso del 100 %, a aquellas empresas que dejen de utilizar agua de ríos y potable «de maneira usual» y empiecen a captarla de las depuradoras urbanas. Tras calificar esta medida como «outro paso grandioso», Ángeles Vázquez resaltó que en Pontevedra hay ejemplos de firmas que ya han dado este paso, por lo que no tendrán que abonar canon alguno por emplear aguas procedentes de estas EDAR, medida que se explica en el hecho de que, «sanitariamente, teñen que facer unha adaptación, ten que tamén ter un orzamento adicional e nós, como Xunta de Galicia, queremos ir por ese camiño porque así o cremos fundamental», precisó.

En este punto, matizó que Ence fue la primera empresa que, durante este verano, «deixou de utilizar o 100 % o que é a auga do río» pasando a hacer uso de la depuradora de Os Praceres. Esta adecuación, según reiteró Ángeles Vázquez, conlleva que la firmas tengan que habilitar un presupuesto para disponer de «unha tecnoloxía que despois avalamos nós, pero que tamén ten que avalar o campo sanitario», apuntó.

En todo caso, incidió que, al igual que Ence, existen polígonos industriales, como el coruñés de Teixeiro, o, incluso, el puerto de Marín, «onde tamén varias empresas se van poder beneficiar».

Tras recordar que, «de todo isto, temos un preestudio que avanzaremos a principios do vindeiro ano e a partir de aí instaremos as empresas dándolles tamén formación», la conselleira de Medio Ambiente considera primordial dar este paso dado que «este ano foi o máis cálido de toda a serie histórica, pero levamos camiño de ser un dos anos tamén máis secos». Es por ello que remarcó que, «en primeiro lugar, o que temos que facer é deixar de ter pérdidas nas nosas redes e, polo tanto, os concellos non han de ter medo a esa realidade e nós temos que ter o coñecemento e poder facer as inspeccións necesarias e, ao mesmo, tempo bonificalos para seguir avanzando no cambio desas redes», y por otra parte, las empresas, «podendo utilizar as augas das depuradoras urbanas, que mellor iso que captando do propio río».

Ángeles Vázquez, en el transcurso de una visita al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia ubicado en el Pazo de Lourizán de Pontevedra RAMÓN LEIRO

De cara al 2027, Augas de Galicia dispondrá de un presupuesto de 151,6 millones de euros, lo que implica un incremento de su capacidad inversora en un 3,4 % más que en este ejercicio «a pesar de que xa non temos fondos europeos. Fondos europeos que, por certo -segundo remarcou Ángeles Vázquez-, se certificaron e que supuxeron facer distintas obras en distintos lugares».

Actuaciones frente a inundaciones

Durante su estancia en Pontevedra, donde estuvo acompañada por Pablo Fernández, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, y Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación Provincial, la titular de Medio Ambiente no ocultó su preocupación «cando hai seca e cando chove moito», por lo que subrayó que se tienen que disponer unos presupuestos acordes frente a ambas problemáticas. Consciente de lo que está ocurriendo en otros puntos de España, aumentará el presupuesto en un 20% al destinar más de 27 millones para hacer frente a la sequía y las inundaciones.

El grueso de esta partida, 20,3 millones se destinará a actuaciones encaminadas a garantizar el abastecimiento y aumentar la resiliencia de los sistemas frente a la sequía y la escasez de agua, mientras que los 6,9 millones se emplearán en prevención, planificación y obras frente a anegamientos.

En el caso concreto de la ciudad de Pontevedra, hizo hincapié en las actuaciones que se acometerán en Valdecorvos, donde «xa temos todo o estudo realizado e estase desenvolvendo os proxectos en si, proxectos que estarán en disposición de ser adxudicados a principios do próximo ano» por un montante inicial de un millón de euros «podendo chegar aos catro millóns de euros, ben é certo que para iso temos que ter a dispoñibilidade dos terreos. Estes son criterios totalmente técnicos e somos, ademais, moi conscientes de que hai que actuar e iso é o que queremos facer».

De igual modo, se prevén inversiones, solo en el 2027, por importe de 1,25 millones en Valga, de 0,85 millones en Gondomar de un total de 6,55 millones, de 0,7 millones en Ponteceso donde el anteproyecto de solución integral está en tramitación ambiental, de 0,34 millones en Padrón, de 1,07 en Sada de un total de 7,03 millones, y de 0,22 millones en Neda.

Futuro del laboratorio

En cuanto al futuro del Laboratorio de Medio Ambiente de Lourizán, que «ten aquí os días contados», anunció que se emplazará a partir del próximo enero en la sede de la delegación de la Xunta en la ciudad del Lérez, en «un espazo duns 450 metros cadrados e que supón unha inversión duns 700.000 euros». Ángeles Vázquez subrayó que «ter un laboratorio nunha comunidade autónoma sempre garantiza que teñamos os parámetros perfectamente controlados e que poidamos facer planificación».

El personal de este laboratorio, entre otros campos, trabaja en toda una serie de cuestiones vinculadas con la calidad de las aguas, de tal modo que «realiza unhas 5.000 mostras anuais», así como lleva a cabo «unhas 200.000 analíticas das cales, en convenio con Augas de Galicia, veñen a ser unhas 100.000».

En su nueva ubicación, el laboratorio «mellora as súas condicións e, polo tanto, o número de analíticas aínda vai a ser superior, o número de persoas que vai a traballar tamén vai a ser superior e o orzamento ten que ser superior», apuntó.

Parque canino

Sin salir de la Boa Vila, Ángeles Vázquez también aludió al futuro parque canino de Pontevedra, actuación de la que confirmó que «está adxudicada e non debería haber ningún tipo de problema para que no mes de decembro, tal e como anunciáramos no seu día, Pontevedra dispoña dese novo parque canino».