Cuelgan de un árbol un muñeco alusivo al alcalde de Poio por la polémica en la organización del Samaín

El muñeco alusivo al alcalde Ángel Moldes apareció colgado de un árbol

La polémica por la celebración del Samaín de Campelo escribió este lunes un nuevo capítulo con la aparición de un muñeco colgado de un árbol aludiendo al alcalde de Poio, el popular Ángel Moldes, y exigiendo que «o Samaín non se toca». La presencia de este muñeco se produce apenas unos días después de que hubiera trascendido que la Asociación Arela, colectivo que creó y mantuvo esta celebración los últimos trece años, anunciase que este año no participaría en su organización.

La desvinculación de este colectivo de la celebración se enmarca en unas discrepancias con el Concello de Poio que se evidenciaron en el transcurso de una reciente reunión que se convocó, en la que, según explicaron fuentes municipales, «atendendo á petición dun grupo de veciños e veciñas de Campelo». En la misma, participaron representantes municipales, de esta asociación y vecinos con el «obxectivo de aclarar as dúbidas existentes sobre a colaboración municipal na organización desta celebración».

Desde el gobierno local precisaron que en la misma se trasladó «información detallada sobre as achegas realizadas polo Concello nos últimos anos, así como sobre a proposta de colaboración prevista para esta edición». Testigos presenciales de este encuentro confirmaron que la tensión fue aumentando a medida que se desarrollaba el encuentro desviándose, al parecer, del objeto inicial del mismo llegando a producirse, al parecer, descalificaciones personales hacia integrantes de Arela.

Lo cierto es que no habían transcurrido ni veinticuatro horas y esta asociación anunciaba públicamente que dejaba de organizar el Samaín.

La respuesta del Concello de Poio no se hizo esperar confirmando que «asumirá este ano a organización do Samaín de Campelo co obxectivo de garantir a continuidade dunha celebración que se converteu nunha das citas máis especiais e participativas do municipio, grazas, fundamentalmente, á implicación dos veciños e veciñas do lugar». De igual modo, y ante la renuncia de Arela, reseñaron que se «considera prioritario que Campelo poida seguir celebrando o seu Samaín, mantendo a esencia dunha iniciativa que naceu da propia veciñanza e que foi medrando ano tras ano».

En este ámbito, recordaron que el gobierno local viene manteniendo «un apoio continuado e importante ao Samaín de Campelo, tanto a través de axudas económicas directas como coa instalación de infraestruturas, entre elas a carpa, e coa posta á disposición de persoal, medios e servizos municipais para atender as necesidades da organización», añadieron al respecto.

Con este trasfondo, dejaron claro que «o verdadeiro protagonista do Samaín de Campelo é a súa veciñanza. Son os veciños e veciñas quen, coa súa dedicación, creatividade, decoracións e traballo, conseguen transformar Campelo e facer desta celebración unha experiencia única». Es por ello que se mostraron convencidos de que, si bien «o Concello pode asumir a coordinación, as infraestruturas e a contratación de actividades, obradoiros e espectáculos (...), o que fai diferente e especial esta celebración é a implicación das persoas que participan nela».

Ángel Moldes insistió en que la prioridad es trabajar mano a mano con los vecinos para que esta fiesta mantenga su identidad y continúe creciendo. Y es en este marco que se convocará la semana que viene una reunión de coordinación y trabajo con los vecinos para avanzar en la organización de esta edición, «para a que a propia veciñanza xa trasladou a proposta de adiantar a celebración ao venres 30 de outubro».

Sin embargo, tales explicaciones no convencen a muchos de los vecinos de esta parroquia de Poio que ven en la acción del gobierno local una injerencia y un intento de apropiación de una fiesta creada e impulsada por los vecinos de Campelo.