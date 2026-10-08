El drama de Peregrina, que no dijo ni «ay» cuando vio acercarse a su hijo para pegarle un golpe que la llevó a la uci
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Estaba planchando en su casa de Bueu cuando su hijo mediano se le acercó y, según ella, le destrozó la cara. Ese puñetazo era la punta del iceberg de una historia mil veces repetida: la de una familia con un descendiente esquizofrénico que no logra vivir en paz08 oct 2026 . Actualizado a las 19:19 h.
Peregrina oye bastante mal. Además, probablemente, este jueves estaba presa de los nervios. Sin embargo, la mujer se esforzó de una manera tremenda por contar, ante la Audiencia de Pontevedra, el drama que arrastra su