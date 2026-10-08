El drama de Peregrina, que no dijo ni «ay» cuando vio acercarse a su hijo para pegarle un golpe que la llevó a la uci

Gabriel, que está acusado de intentar matar a su madre, Peregrina, sentado en el banquillo de los acusados en Pontevedra. Ramón Leiro

Peregrina oye bastante mal. Además, probablemente, este jueves estaba presa de los nervios. Sin embargo, la mujer se esforzó de una manera tremenda por contar, ante la Audiencia de Pontevedra, el drama que arrastra su