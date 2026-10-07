Trasladado a una residencia el hombre que llevaba cinco meses ingresado en el hospital de Pontevedra pese a estar curado

Ambulancias en la entrada del servicio de urgencias del Hospital Montecelo, en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

Siete días. Eso fue lo que tardó en resolverse el caso de un hombre al que le dieron el alta médica en abril pero que seguía ingresado en el hospital de Montecelo (Pontevedra) desde que se hizo pública su situación a través de La Voz de Galicia y por boca de una de las trabajadoras sociales del hospital que, harta de pelearse sin éxito con más y más trámites, decidió denunciar lo que ella definió como «violencia burocrática». Esta mañana de martes, después permanecer cinco meses en el hospital sin estar enfermo porque no había ningún lugar al que mandarlo y no se podía ir por su cuenta porque es dependiente y precisa cuidados, fue trasladado a una residencia, tal y como ya había dicho hace unos días la Consellería de Política Social que iba a suceder.

Este hombre, que hasta enfermar vivía con su madre (de la que se tuvo que hacer cargo Servizos Sociais) ingresó en el hospital de Pontevedra en febrero del 2026. Estuvo curándose hasta el mes de abril, cuando le dieron el alta médica, aunque no la hospitalaria porque siguió ingresado. Debido a la patología sufrida, el hombre se convirtió en una persona dependiente. Dado que no contaba ni cuenta con familia ni personas del entorno que pudiesen cuidarlo y tampoco podía marcharse en solitario porque su situación es delicada y precisa cuidados las 24 horas, aunque puede que él no sea consciente de ello, seguía internado en el hospital pese a la curación.

Desde el minuto cero, al ver la situación compleja en la que estaba este hombre, desde el hospital se intentó tramitar que fuese a una residencia. Pero se encontraron con un muro: la normativa exige que para que una persona pueda acceder a una plaza en una residencia de forma inmediata, es decir, por la vía de la emergencia social, presente un extracto bancario de los últimos meses. El hombre no podía ir al banco porque estaba ingresado. Y las entidades bancarias, por protección de datos, no facilitan ese documento a otras personas. Así que empezaron a pasar los meses con el hombre ingresado en Montecelo sin estar enfermo. Una de las trabajadoras sociales, hastiada de intentar buscar una solución y después de haber recurrido tanto a la Administración autonómica como a la Fiscalía, hizo público lo que estaba pasando. No buscaba culpables, sino denunciar que la «violencia burocrática» mantenía ahí a esta persona mes tras mes.

Ahí, al hacerse público el caso, sí se activó una maquinaria mucho más rápida que, en siete días, desembocó en una solución para el hombre. La Xunta dijo hace una semana que buscaría salida a este asunto «canto antes». Por el medio del camino se encontró con algo que en el hospital ya sabían de sobra: que el hombre, a pesar de su situación de dependencia, no quería ir a una residencia de forma voluntaria. Porque, al fin y al cabo, él llevaba cinco meses viviendo en el hospital, cuidado y quizás no sintiese necesidad de ir a otra parte. Pero, tal y como se indicó desde el propio hospital y como se señaló también la consellería, obviamente, un centro hospitalario no es un lugar para que viva una persona que ya ha sido dada de alta médica. Dada la negativa del paciente, hubo que optar por la vía judicial para poder trasladarlo.

En siete días, contando a partir del momento en el que se hizo público el caso, la Xunta y la Justicia se apañaron, se emitió la correspondiente orden judicial, se realizaron todos los trámites necesarios y esta mañana de miércoles el hombre era trasladado a una residencia pública.