Muere en un accidente en Barro un motorista cambadés de 29 años

Escena del accidente que ha tenido lugar la noche del domingo en Barro Emerxencias Cambados

Un motorista cambadés de 29 años falleció este domingo por la noche en un accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de Barro. Fue sobre las 21.25 horas. Según comentó el alcalde de la localidad, Xosé Manuel Fernández Abraldes, el siniestro se produjo en la carretera de Vilagarcía, la PO-531, en Curro, en el cruce que va a San Amaro. En la zona estaba el cuerpo de la víctima tapado y, según los servicios de emergencias de Cambados, fue una colisión frontolateral entre el coche y el ciclomotor.

En el cruce donde ocurrió el accidente, la Xunta tenía un proyecto de mejora de la seguridad vial en el año 2019 que contemplaba una rotonda.