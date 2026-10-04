Muere en un accidente en Barro un motorista cambadés de 29 años
LA VOZ
PONTEVEDRA
El siniestro ha ocurrido a las 21.25 horas de este domingo en una colisión frontal04 oct 2026 . Actualizado a las 23:40 h.
Un motorista cambadés de 29 años falleció este domingo por la noche en un accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de Barro. Fue sobre las 21.25 horas. Según comentó el alcalde de la localidad, Xosé Manuel Fernández Abraldes, el siniestro se produjo en la carretera de Vilagarcía, la PO-531, en Curro, en el cruce que va a San Amaro. En la zona estaba el cuerpo de la víctima tapado y, según los servicios de emergencias de Cambados, fue una colisión frontolateral entre el coche y el ciclomotor.
En el cruce donde ocurrió el accidente, la Xunta tenía un proyecto de mejora de la seguridad vial en el año 2019 que contemplaba una rotonda.