Anacos da codia do piñeiro fronte ao que foi asasiñado Alexandre Bóveda permanecerán ao lado de «A derradeira leición do mestre» en Arxentina
PONTEVEDRA
A peza de madeira se acompañará dun pano de encaixe de bolillos tecido pola filla do galeguista, Amalia Bóveda01 oct 2026 . Actualizado a las 14:43 h.
Os ecos da repercusión xerada pola exhibición de A derradeira leición do mestre, obra icónica de Castelao, durante tres meses no Museo de Pontevedra no que foi a segunda visita desta pintura a Galicia, persisten trala clausura da mostra este pasado domingo. A Fundación Alexandre Bóveda, no que definiron como «unha actuación de fonda carga simbólica e cultural», confirmou que «un pequeno fragmento da cortiza do piñeiro da Caeira contra o que foi fusilado o líder galeguista Alexandre Bóveda o 17 de agosto de 1936 viaxará con destino ao Centro Galicia de Buenos Aires. Alí instalarase de xeito permanente xunto ao orixinal da obra de Castelao».
Engadiron que esta «reliquia histórica irá acompañada do pano de encaixe de bolillos no que estivo exposta no Museo de Pontevedra, unha delicada peza artesanal tecida pola filla do político galeguista, Amalia Bóveda».
Explicaron que estes anacos de codia foron arrancados no seu día pola viúva de Bóveda, Amalia Álvarez, «nun xesto de dor, amor e memoria. Hoxe, estas cascas —que no seu día foron separadas do árbore orixinal— cumpren unha nova función histórica: continuar unindo». De igual xeito, sostiveron que, con esta doazón e a súa chegada á capital arxentina, se forxa «un vínculo indisolúbel entre Galicia e a diáspora galega en América (‘aquén e alén mar'), ao tempo que se irmana a memoria de dúas figuras imprescindíbeis do galeguismo e da nosa historia contemporánea: Alexandre Bóveda e Castelao».
Sacrificio de represaliados
A obra A derradeira leición do mestre, pintada por Castelao en 1945 con motivo do Día dos Mártires (ou Día da Galiza Mártir) inspirase na estampa do álbum Galicia Mártir, que se conserva e expón no Museo de Pontevedra, sendo «a representación gráfica por excelencia do sacrificio de Bóveda e de tantos outros represaliados», apuntaron ao respecto.
Deste modo, dende a fundación inciden en que «con este movemento cobra forza e mantense viva e vixente para sempre a reivindicación política, histórica e humana que abraza dita obra, lembrando o compromiso coa Xustiza, a liberdade e a identidade do pobo galego». Por elo que insistiron en que, «demostrado o interese e respaldo social á nosa memoria, agardamos e tendemos a man, por enésima ocasión, para que dende a Xunta de Galicia e PPdG reflexionen e muden a súa actitude cara ás políticas públicas de memoria».