Fragmentos de la corteza del pino frente al que fue asesinado Alexandre Bóveda permanecerán al lado de «A derradeira leición do mestre»
PONTEVEDRA
La cáscara de madera se acompañará de un paño de encaje de bolillos tejido por la hija del galleguista, Amalia Bóveda01 oct 2026 . Actualizado a las 10:05 h.
Persisten los ecos generados por la estancia de A derradeira leición do mestre, obra icónica de Castelao, durante tres meses en el Museo de Pontevedra en lo que fue la segunda visita de esta pintura a Galicia. La Fundación Alexandre Bóveda, en lo que han definido como «unha actuación de fonda carga simbólica e cultural», ha confirmado que «un pequeno fragmento da cortiza do piñeiro da Caeira, contra o que foi fusilado o líder galeguista Alexandre Bóveda o 17 de agosto de 1936, viaxará con destino ao Centro Galicia de Buenos Aires. Alí instalarase de xeito permanente xunto ao orixinal da obra de Castelao».
Añadieron que esta «reliquia histórica irá acompañada do pano de encaixe de bolillos no que estivo exposta no Museo de Pontevedra, unha delicada peza artesanal tecida pola filla do político galeguista, Amalia Bóveda».
Explicaron que estos trozos de corteza fueron arrancados en su día por la viuda de Bóveda, Amalia Álvarez, «nun xesto de dor, amor e memoria. Hoxe, estas cascas —que no seu día foron separadas do árbore orixinal— cumpren unha nova función histórica: continuar unindo». De igual modo, sostuvieron que, con esta donación y su llegada a la capital argentina, se forjará «un vínculo indisolúbel entre Galicia e a diáspora galega en América ("aquén e alén mar"), ao tempo que se irmana a memoria de dúas figuras imprescindíbeis do galeguismo e da nosa historia contemporánea: Alexandre Bóveda e Castelao».
El cuadro
La pintura A derradeira leición do mestre, pintado por Castelao en 1945 con motivo del Día dos Mártires (o Día da Galiza Mártir) se inspira en la estampa del álbum Galicia Mártir, que se conserva y expone en el Museo de Pontevedra, siendo «a representación gráfica por excelencia do sacrificio de Bóveda e de tantos outros represaliados». De este modo, desde la fundación añaden que «con este movemento cobra forza e mantense viva e vixente para sempre a reivindicación política, histórica e humana que abraza dita obra, lembrando o compromiso coa Xustiza, a liberdade e a identidade do pobo galego».
Es por ello que insistieron en que, «demostrado o interese e respaldo social á nosa memoria, agardamos e tendemos a man, por enésima ocasión, para que dende a Xunta de Galicia e PPdG reflexionen e muden a súa actitude cara ás políticas públicas de memoria».