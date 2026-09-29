Un hombre al que le dieron el alta médica en abril sigue ingresado en el hospital de Pontevedra porque es dependiente y no hay a dónde mandarlo

Una trabajadora social del hospital de Montecelo muestra todos los formularios que fueron rellenando para intentar que el hombre tuviese una residencia, algo que de momento no ocurrió. Ramón Leiro

«Violencia burocrática». Esas son las dos palabras que utiliza María José Lozano, trabajadora social del hospital de Montecelo (Pontevedra) para resumir una historia que rezuma desolación. A saber: en el centro hospitalario público pontevedrés lleva