Un hombre al que le dieron el alta médica en abril sigue ingresado en el hospital de Pontevedra porque es dependiente y no hay a dónde mandarlo
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Le intentaron conseguir una plaza en una residencia por la vía de la emergencia social porque cumple los requisitos, pero para tramitarla hacen falta los datos bancarios y él no puede ir al banco a pedirlos30 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Violencia burocrática». Esas son las dos palabras que utiliza María José Lozano, trabajadora social del hospital de Montecelo (Pontevedra) para resumir una historia que rezuma desolación. A saber: en el centro hospitalario público pontevedrés lleva