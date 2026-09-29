Un hombre al que le dieron el alta médica en abril sigue ingresado en el hospital de Pontevedra porque es dependiente y no hay a dónde mandarlo

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

Una trabajadora social del hospital de Montecelo muestra todos los formularios que fueron rellenando para intentar que el hombre tuviese una residencia, algo que de momento no ocurrió.
Una trabajadora social del hospital de Montecelo muestra todos los formularios que fueron rellenando para intentar que el hombre tuviese una residencia, algo que de momento no ocurrió. Ramón Leiro

Le intentaron conseguir una plaza en una residencia por la vía de la emergencia social porque cumple los requisitos, pero para tramitarla hacen falta los datos bancarios y él no puede ir al banco a pedirlos

30 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Violencia burocrática». Esas son las dos palabras que utiliza María José Lozano, trabajadora social del hospital de Montecelo (Pontevedra) para resumir una historia que rezuma desolación. A saber: en el centro hospitalario público pontevedrés lleva

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