El padre de Pontevedra que gastó los 409.000 euros que cobró su hijo al morir la madre: o un desastre que lo dilapidó todo de fiesta o muy listo y lo esconde bien

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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El acusado, Jimmy Cristóbal Carranza Ruiz, en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra.
El acusado, Jimmy Cristóbal Carranza Ruiz, en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra. CAPOTILLO

El hombre no negó que él, en menos de un año, hizo desaparecer el casi millón de euros de su crío, que entonces tenía diez años: «Tengo problemas con la cocaína, el fentanilo y la heroína», proclamó en el juicio

17 sep 2026 . Actualizado a las 15:43 h.

Como él mismo asumió ante la Justicia, Jimmy Cristóbal Caranza Ruiz, un hombre de origen sudamericano pero afincado en Pontevedra, recibió en su cuenta bancaria más de 400.000 euros. El dinero no era de él.

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