El padre de Pontevedra que gastó los 409.000 euros que cobró su hijo al morir la madre: o un desastre que lo dilapidó todo de fiesta o muy listo y lo esconde bien

El acusado, Jimmy Cristóbal Carranza Ruiz, en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra. CAPOTILLO

Como él mismo asumió ante la Justicia, Jimmy Cristóbal Caranza Ruiz, un hombre de origen sudamericano pero afincado en Pontevedra, recibió en su cuenta bancaria más de 400.000 euros. El dinero no era de él.