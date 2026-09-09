Víctor González, director de la UNED en Pontevedra: «Nos está fallando el respeto, los profesores pasaron de ser semidioses a no tener autoridad»
PONTEVEDRA / LA VOZ
PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene un especial compromiso con el territorio, de ahí la apuesta por llevar la universidad a distancia a municipios pequeños o lejanos a la capital como Lalín, Portas, Tui o Ponteareas10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A riesgo de enfadarlo por incumplir la promesa de no contar su gran secreto, hay que decir que Víctor González Sánchez (Ávila, 1970) es de esas personas que corren «para no tener que matar a