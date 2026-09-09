Víctor González, director de la UNED en Pontevedra: «Nos está fallando el respeto, los profesores pasaron de ser semidioses a no tener autoridad»

Víctor González, ante el edificio de la UNED en Pontevedra, un centro que dirige desde hace seis años. Ramón Leiro

A riesgo de enfadarlo por incumplir la promesa de no contar su gran secreto, hay que decir que Víctor González Sánchez (Ávila, 1970) es de esas personas que corren «para no tener que matar a