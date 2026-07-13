Una vecina de Cotobade de 41 años está en la uci tras una presunta agresión de su pareja

El caso de esta mujer de Campo Lameiro agredida está siendo investigado por la Guardia Civil. CARMELA QUEIJEIRO

Una mujer de 41 años de edad, vecina de una aldea del municipio de Cerdedo Cotobade pero natural de un país de la Europa del este, permanece ingresada en la uci del hospital Montecelo después de que el sábado sufriese lo que, presuntamente, se cree que fue un nuevo caso de agresión machista. Su pareja, de 48 años y español, fue detenido por la Guardia Civil por estos hechos y quedó en libertad con orden de alojamiento tras declarar ante la jueza. «Se ha decretado su puesta en libertad, con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Investigado por un delito de lesiones en el ámbito de violencia sobre la mujer. Como medidas, le ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima», detallaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Se investiga qué fue lo que ocurrió para que ella acabase herida de gravedad y socorrida por los vecinos. Puede ser que ella se cayese en medio de una discusión o que él la tirase por un balcón, pero de momento desde el instituto armado prefieren tirar de prudencia y se limitan a decir que el arresto fue por un delito de violencia machista sin entrar más en detalle.

Todo ocurrió el sábado al anochecer en una aldea que pertenece a Cerdedo Cotobade, pero que está casi integrada en O Campo Lameiro, que es donde hacen vida sus vecinos. Al parecer, tras escucharse gritos en una de las viviendas, la mujer apareció tirada en el exterior, ensangrentada y con evidentes golpes en la cara. Estaba consciente, pero apenas pudo comunicarse con quienes le ayudaron porque no habla español.

Se dio la voz de alerta y la Guardia Civil detuvo allí mismo a su pareja, de 48 años de edad, por un delito de violencia machista. La mujer fue ingresada en la uci de Montecelo, de ahí que todavía no se haya recabado su testimonio para aclarar cómo se produjeron los hechos.

De confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista, sería el segundo episodio de gravedad en la zona de O Campo Lameiro en los últimos doce meses. Cabe recordar que en noviembre del 2025 aparecieron calcinados en un coche un hombre y una mujer. Él estaba condenado por agredirla tanto a ella como a su exmujer. Nunca se aclaró si la muerte de ella fue fortuita o si se trató de un homicidio. Pero, en todo caso, él contaba con una orden de alejamiento que era evidente que no cumplía.