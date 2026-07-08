Muere un hombre de 76 años cuando estaba en el agua en una playa de Poio

Un familiar de la víctima alertó del suceso al servicio de emergencias 112 E CUIÑA

Un hombre, de 76 años y vecino de Pontevedra, falleció este miércoles por la tarde cuando se encontraba en la playa de Cabeceira, en el municipio pontevedrés de Poio, según confirma el alcalde Ángel Moldes.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular, en torno a las 20.10 horas de esta tarde, informando de que se había sacado a un hombre del agua con problemas y requiriendo asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazó personal del 061, que intentó reanimar al hombre, así como la Policía Local de Poio.

El alcalde confirmó posteriormente el fallecimiento del hombre, señalando que la versión facilitada por la Policía Local era que el hombre se encontraba en el agua y que cuando su mujer salió a la orilla vio que no le seguía y entre varias personas lo sacaron del mar para intentar reanimarlo, aunque en vano. Continuaron después la reanimación los servicios de emergencia durante media hora, pero sin éxito.

La playa de Cabeceira es una de las tres que tiene bandera azul en Poio este verano, pero desafortunadamente el suceso ocurrió después del final del servicio de socorrismo, que remata a las 20 horas.