Cómo cayó O Picacho, el vecino de Ponte Caldelas que se echó al monte con su bebé: vigilado por un dron y «tranquilito»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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La Guardia Civil tenía claro que los hogares donde podían darle cobertura eran la casa de su madre o la de su expareja, que fue del domicilio de donde se llevó al crío para dejarlo horas después en un lugar publico e irse en solitario al monte19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Suso Rosendo García, conocido como O Picacho, de 43 años y vecino de Ponte Caldelas, se le acabaron sus andanzas (al menos por un tiempo). El hombre, que desde el martes protagonizaba un rocambolesco suceso