Cómo cayó O Picacho, el vecino de Ponte Caldelas que se echó al monte con su bebé: vigilado por un dron y «tranquilito»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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El detenido, llegando a la comandancia Pontevedra
El detenido, llegando a la comandancia Pontevedra Guardia Civil

La Guardia Civil tenía claro que los hogares donde podían darle cobertura eran la casa de su madre o la de su expareja, que fue del domicilio de donde se llevó al crío para dejarlo horas después en un lugar publico e irse en solitario al monte

19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A Suso Rosendo García, conocido como O Picacho, de 43 años y vecino de Ponte Caldelas, se le acabaron sus andanzas (al menos por un tiempo). El hombre, que desde el martes protagonizaba un rocambolesco suceso

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