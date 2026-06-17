Investigan la aparición de ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo

Acceso al servicio de farmacia del Hospital Montecelo de Pontevedra Sergas

La aparición de ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo ha llevado a la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés a activar un dispositivo urgente de control e investigación. El gerente, José Flores, confirmó este miércoles que el episodio fue notificado el martes y que ya se está trabajando para esclarecer su origen y evitar nuevas incidencias.

Flores explicó que la ubicación del servicio de farmacia, situado en la planta -2 del complejo, y la proximidad del hospital a zonas de campo facilitan la entrada puntual de este tipo de animales. Aun así, subrayó que eso no impide actuar con rapidez. «Onte soubemos da aparición tanto de algunha rata, e mesmo tamén nos falaban de algunha culebra nesa planta -2 que ocupa o servizo de farmacia do Hospital Montecelo. Inmediatamente puxemos o dispositivo en marcha», señaló.

El gerente detalló que ya se ha informado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, al Servicio de Medicina Preventiva y al equipo directivo, y que se están aplicando medidas correctoras y preventivas. «Estanse a tomar todas as medidas necesarias e investigacións para actuar en consecuencia e de forma definitiva sobre esta situación. Que, insisto, xa se dera en outras ocasións por unha cuestión de xeografía e ubicación, co hospital rodeado de campo e tamén nesa planta -2 que é máis fácil de acceder para este tipo de animais», añadió.

La gerencia mantiene abierta la investigación y prevé reforzar los controles para evitar que se repitan episodios similares.