La búsqueda en Ponte Caldelas de O Picacho, el «tipo perigoso» que se echó al monte con su bebé tras agredir a su expareja
PONTEVEDRA / LA VOZ
PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores
Se llama Jesús Rosendo García, tiene numerosos antecedentes, estaba en busca y captura para ingresar una vez más en prisión y conoce el rural caldelano como la palma de la mano porque ya estuvo huido en otra ocasión17 jun 2026 . Actualizado a las 14:28 h.
La parroquia de Tourón, en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, despertó la mañana de este miércoles tomada por la Guardia Civil; patrullas yendo y viniendo continuamente por las pistas forestales para intentar dar con el paradero