La búsqueda en Ponte Caldelas de O Picacho, el «tipo perigoso» que se echó al monte con su bebé tras agredir a su expareja

La parroquia de Tourón, en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, despertó la mañana de este miércoles tomada por la Guardia Civil; patrullas yendo y viniendo continuamente por las pistas forestales para intentar dar con el paradero

Contenido exclusivo para suscriptores Suscríbete para seguir leyendo

y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión