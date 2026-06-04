Año y medio de pleitos contra unos okupas que se metieron en una casa de Marín a pesar de que la policía intentó echarlos desde el primer día

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de una puerta cerrada a cal y canto para evitar la entrada de okupas.
Imagen de archivo de una puerta cerrada a cal y canto para evitar la entrada de okupas. ALBERTO LÓPEZ

En diciembre del 2024, saltaron el muro de la vivienda, forzaron una ventana y comenzaron a vivir en este inmueble, que pertenece a un matrimonio. Se les obliga a irse y a pagar tres euros de multa al día durante tres meses

04 jun 2026 . Actualizado a las 20:47 h.

El día 8 de diciembre del 2024, tres personas comenzaron a vivir de okupas en una casa de Marín que es propiedad de un matrimonio. Aunque ese mismo día la Policía Nacional les informó de

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete