Año y medio de pleitos contra unos okupas que se metieron en una casa de Marín a pesar de que la policía intentó echarlos desde el primer día
PONTEVEDRA / LA VOZ
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En diciembre del 2024, saltaron el muro de la vivienda, forzaron una ventana y comenzaron a vivir en este inmueble, que pertenece a un matrimonio. Se les obliga a irse y a pagar tres euros de multa al día durante tres meses04 jun 2026 . Actualizado a las 20:47 h.
El día 8 de diciembre del 2024, tres personas comenzaron a vivir de okupas en una casa de Marín que es propiedad de un matrimonio. Aunque ese mismo día la Policía Nacional les informó de