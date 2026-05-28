Los exempleados que robaron miles de euros en vino a Pepe Vieira trabajaban para un narcotraficante que lideraba la banda desde la cárcel

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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Las botellas que fueron recuperadas por la Guardia Civil.
Las botellas que fueron recuperadas por la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil considera que formaban parte de una organización criminal y que están relacionados con robos de élite en otros restaurantes de lujo

28 may 2026 . Actualizado a las 16:25 h.

Un narcotraficante que movía los hilos desde la cárcel. Ese es, según la Guardia Civil, el cabecilla de la organización criminal que saqueó miles de euros en vino en el restaurante del chef con dos

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