La Guardia Civil recupera en cuatro pisos de Pontevedra y Vigo casi todas las botellas de vino de miles de euros robadas al chef Pepe Vieira

El chef Pepe Vieira, en la bodega en la que se produjo el robo el 18 de marzo. ADRIÁN BAÚLDE

Final feliz (o casi) para el robo de miles de euros en vino en la bodega del chef Pepe Vieira, dueño del restaurante con dos estrellas Michelin Pedra da Serpe en Poio. La Guardia Civil recuperó prácticamente todas las botellas que le habían sustraído del local, valoradas en alrededor de 48.000 euros. Aparecieron en cuatro registros llevados a cabo en dos pisos de Pontevedra y otros tantos de Vigo. Hay dos personas investigadas por delitos de receptación, es decir, por tener en su poder objetos previamente robados.

Fue el día 18 de marzo cuando se produjo el robo en el restaurante de Pepe Vieira. Sustrajeron de la bodega del local 63 botellas de vino y casi diez mil euros en efectivo de la caja fuerte. En el botín iban botellas de todo tipo. No faltaba el champán, pero tampoco el vino francés o caldos más locales. También dos botellas de Domaine Leflaive -Montrachet Grand Cru 2020, que suman 4.600 euros, Vega Sicilia de distintos años, dos Viña Tondonia Reserva Blanco y Black de 1962 y 1973, que superan los 2.400 y los 2.000 euros, respectivamente, y dos unidades de Don Perignon Millesime Rose 2008.

Un mes después del robo, se logró detener a los supuestos autores del mismo. Ahí llegó la primera sorpresa. Ya que se trataba de dos exempleados de Pepe Vieira que en noviembre habían pedido a la vez la baja de la empresa con la excusa de que querían probar nuevas experiencias en la hostelería. De hecho, ambos, rostros conocidos del gremio en Pontevedra, empezaron pronto a trabajar en otros negocios. Los individuos en cuestión pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos.

Pero a la Guardia Civil le quedaba tarea por delante. Si tras las detenciones practicadas se habían localizado 19 botellas del vino robado, quedaba seguir tirando del hilo para saber qué paradero había tenido el resto de los caldos. Y este martes parece que el robo quedó esclarecido. La unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Cangas registró dos viviendas en Pontevedra y otras tantas en Vigo y logró requisar prácticamente todo el material perteneciente a Pepe Vieira, que está valorado en el mercado en cerca de 50.000 euros. A mayores de los dos exempleados detenidos, hay otros tantos investigados por receptación, es decir, por tener en su poder el botín que se sacó del restaurante del chef con dos estrellas Michelin. Ahora queda saber qué relación tenían unos y otros investigados y si realmente, como se sospechaba, los exoperarios robaron por encargo.

El cocinero con dos estrellas Michelin recibía la noticia este miércoles mientras trabajaba en el restaurante de Camiño da Serpe. «Nos han dicho que se ha recuperado, pero todavía no hemos podido ver las botellas», reconocía el chef dos meses después de haber sufrido un robo de película en su local de Poio. Fue de madrugada de marzo cuando todo ocurrió. Los dos exempleados supuestamente accedieron al restaurante sin forzar ninguna puerta porque conocían la clave de la alarma. Una vez desactivada, bajaron a la bodega para hacerse con el botín. Además, uno de ellos, el hermano de una de las empleadas de Pepe Vieira, actualmente de baja, conocía la contraseña de la caja fuerte y se llevaron diez mil euros. El cocinero y su equipo se percataron a la mañana siguiente de que faltaba dinero, pero vieron que el botín era más grande cuando se dirigieron a la bodega, ubicada en el sótano del restaurante, y comprobaron que faltaban 63 botellas.

Según fuentes próximas al operativo con la aparición de las botellas cae parte de la banda. Todo apunta a que los extrabajadores supuestamente robaron el vino para vendérselo a un tercero con el que se pusieron en contacto a través de un intermediario, que actualmente está en prisión. El comprador final de las botellas residía en Vigo y también está en la cárcel por otros delitos vinculados al narcotráfico. El resto de la investigación está, por el momento, bajo secreto de sumario.