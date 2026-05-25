El atropello que mató a una mujer de 38 años que iba con su hija en brazos en Sanxenxo: cuatro coches implicados y ningún positivo en alcoholemia

Un coche de color gris invadió la acera en medio de un accidente múltiple y atropelló a la mujer y a su hija. ADRIÁN BAÚLDE

Una desgracia empañó el primer fin de semana de calor veraniego en Sanxenxo. Sobre las 19.30 horas del domingo, coincidiendo con el horario habitual de la salida de las playas, se produjo un accidente mortal