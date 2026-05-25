El atropello que mató a una mujer de 38 años que iba con su hija en brazos en Sanxenxo: cuatro coches implicados y ningún positivo en alcoholemia
PONTEVEDRA / LA VOZ
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La madre, vecina de Pontevedra, iba con su familia, en Areas, a la hora de la salida de las playas cuando un vehículo invadió la acera y se las llevó por delante. Su niña, de casi tres años, tuvo que ser llevada al hospital y su madre, de 64, también fue atendida25 may 2026 . Actualizado a las 11:59 h.
Una desgracia empañó el primer fin de semana de calor veraniego en Sanxenxo. Sobre las 19.30 horas del domingo, coincidiendo con el horario habitual de la salida de las playas, se produjo un accidente mortal